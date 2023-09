Destacan importancia del uso de tecnología con nearshoring

El ex presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), Alejandro Hernández Bringas, destacó el uso de la tecnología relacionado con el nearshoring.

En México, indicó que el nearshoring puede generar 35 mil millones de dólares anuales en el mediano plazo sólo por exportaciones, monto que equivale al 2.6% del PIB del país; asimismo representa casi la mitad de los 78 mil millones de dólares al año que tendrá en beneficios totales Latinoamérica.

Aunque los estados del norte son líderes del nearshoring, destacó el trabajo que ha realizado también un estado como Yucatán que, sin ser fronterizo, ha aprovechado el uso de la tecnología para estar cerca de sus clientes y proveedores.

Por ello, dejó claro que aun estando en el borde de la frontera, si no se tiene la tecnología adecuada, si no se tiene ese impulsor para registrar y obtener muchos datos y tomar decisiones con base en ellos y participar en la oportunidad que dan clientes en sus propios procesos de producción a través de la tecnología, entonces no se tendría la oportunidad de obtener esos 35 mil millones de dólares.

“A pesar de estar cerca, si las empresas no llevan a cabo esas inversiones en tecnología y no se comprometen a estar conectados en la cadena de suministro a través de las plataformas tecnológicas tendrán una desventaja”, aseguró.