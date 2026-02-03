Las remesas a México caen un 4.6% en 2025 por las políticas migratorias de Trump

CDMX- Las remesas en México se desplomaron un 4.6% en 2025, hasta alcanzar los 61 mil 791 millones de dólares, pese a un incremento del 1.9% en diciembre, según reportó el Banco de México (Banxico) este martes, provocado por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

El monto recibido en 2025, ligeramente por debajo de una expectativa del mercado que estimaba ingresos por 61 mil millones de dólares, fue menor al récord conseguido en 2024 donde se las remesas alcanzaron los 64 mil 746.7 millones de dólares, precisó Banxico.

Por otro lado, el número total de operaciones se redujo un 5.5% al caer a 157 mil 74 millones en 2025, con el 99.1% de los envíos hechos de forma electrónica, no obstante, la remesa promedio del año se elevó un 1% hasta los 397 dólares. Rompe racha de incrementos

La caída en el ingreso de remesas a México en 2025 rompió con una racha 11 años de incrementos, retroceso que se había empezado a vislumbrar desde marzo de 2024, cuando se terminó una racha de 46 meses con crecimientos interanuales consecutivos.

Sin embargo, en diciembre de 2025, las remesas se incrementaron un 1.9% interanual a 5.322 millones de dólares, el único alza mensual en el año.

Las remesas suponen la principal fuente de ingresos externos para el país, que alcanzó un récord en 2024 con 64 mil 745 millones de dólares, un aumento del 2.3%, respecto a 2023, y el undécimo incremento anual consecutivo.

En junio pasado, el Gobierno de EU anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagan por los dólares enviados a México y ha criticado la medida adoptada por la Administración Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Los datos se divulgan tras revelarse en enero un crecimiento del 0.5% del producto interior bruto (PIB) de México en 2025, y un aumento en un 1.6% de octubre a diciembre, con lo que se recuperó de dos trimestres al hilo con caídas y el país libró una recesión.

Por otro lado, Banxico informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por 1.183 millones de dólares en 2025, una contracción anual del 9.6%.