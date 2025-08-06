Deteriora la reforma judicial el ánimo de inversiones: Coparmex

CDMX.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, alertó que México está viviendo un “proceso de erosión democrático” en el que se puso en marcha un “proyecto autoritario” que está pausando las inversiones. Opinó que la elección judicial fue una estrategia de “captura institucional” que rompió con el equilibrio democrático de Poderes y señaló que no debe permitirse que la justicia quede sujeta al cálculo político. TE PUEDE INTERESAR: Prefieren seis de cada 10 mexicanos marcas más accesibles Del mismo modo mencionó que ahora se habla de una posible reforma electoral que modificará la representación en el Congreso y esta modificación podría apuntar a concentrar el poder sin crítica ni competencia. “Las democracias no mueren de un día para otro. Mueren lentamente, desde adentro. Cuando se manipularon las reglas, se desacreditan los contrapesos, se persigue a los críticos y se normaliza el abuso de poder”, afirmó en una conferencia de prensa.

Estos cambios atentan contra la certeza de las empresas y bajan el ánimo para invertir en el país, situación que ya se observa al frenarse algunos proyectos. El presidente de Coparmex explica que a los empresarios les preocupa la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de certeza jurídica en México ante la reciente reforma. Juan José Sierra declaró que el problema es cuando el poder “se concentra sin límite” y que lo que continúa no es una democracia, “es autocracia disfrazada y adornada con votos”. “Para qué más incertidumbre a la que ya tenemos, ya sabiendo lo que le interesa a Estados Unidos, tenemos que ser estratégicos en fortalecer la relación bilateral”, añadió.

“Es innecesario en este momento del país, meter, a través del anuncio de la reforma electoral, más incertidumbre a la incertidumbre global, con la amenaza arancelaria, en un marco de la revisión de un tratado, con el plazo de 90 días, necesitamos la concentración del gobierno en un solo sentido para darle viabilidad al T-MEC...”, puntualizó. Coparmex advirtió que con la reforma judicial, la extinción de los órganos autónomos y la reforma electoral que ya se anunció se ponen en juego todas las libertades, tanto de expresión, de inversión, y de libre tránsito de mercancías. TE PUEDE INTERESAR: Prevé BBVA caída de 5.8% en remesas para 2025 El presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático de la Coparmex, Rubén Furlong Martínez, afirmó durante la presentación del “Informe de la Observación Electoral, conclusiones y recomendaciones de la Coparmex” que en las elecciones hubo voto inducido a través de acordeones. Furlong Martínez mencionó que no hubo una cadena de seguimiento de las boletas y que debe construirse un proceso nuevo que se base en el mérito, las reglas claras y la participación de órganos independientes que validen el modelo actual.