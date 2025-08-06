Prefieren seis de cada 10 mexicanos marcas más accesibles

CDMX.- Un estudio de la consultora Kantar concluye que aproximadamente el 60 por ciento de los mexicanos buscan marcas más accesibles, mientras el 52 por ciento aumentará su consumo de productos hechos en el país.

La firma señala en su reporte que los hábitos de consumos se siguen transformando ante un escenario de desaceleración económica, inflación persistente y un entorno global incierto.

En el informe destacan que el consumidor mexicano entró en una etapa de racionalización en la que están reduciendo gastos, analizan más sus decisiones y son cada vez más sensibles al precio.

Por otro lado, este cambio también refleja un avance de algunas marcas locales.

Kantar explica que este crecimiento se refleja en el avance de marcas propias, formatos de descuento y una visión de compra más estratégica sin que esto represente un sacrificio en la calidad.

La firma resaltó que un fenómeno notorio es el incremento de los formatos conocidos como “hard discounters” o “descuento duro” que aumentaron 19% su presencia nacional entre los años 2023 y 2025.

Añaden que las marcas propias están ganando aceptación en categorías claves combinando precios competitivos con propuestas de valor ajustadas a las necesidades locales.

El 57 por ciento de los consumidores declaró haber cambiado a marcas más económicas, mientras que el 35% refiere que planea modificar sus compras de productos de consumo rápido, contemplando también un ajuste al tamaño, volumen o cantidad.

Otra de las conclusiones que tiene este estudio es un crecimiento de desconfianza del consumidor hacia las instituciones, ya que 7 de cada 10 mexicanos creen que las marcas solo se involucran en causas sociales por interés comercial.

Bajo este contexto los consumidores están exigiendo mayor autenticidad, un propósito claro y un compromiso real con el entorno económico y social.

La consultora menciona que ante el endurecimiento de las políticas comerciales en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder, se incrementó el sentimiento de apoyo a las marcas nacionales.

El 52 por ciento de los mexicanos afirma que aumentará su consumo de marcas locales.