Fitch advierte que Plan de Infraestructura de México depende de un marco legal sólido

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 19 febrero 2026
    Fitch advierte que Plan de Infraestructura de México depende de un marco legal sólido
    La calificadora reconoció el potencial del plan para impulsar el PIB en un 2% anual pero depende de las condiciones previstas para consolidar este crecimiento. ESPECIAL

Además, las resoluciones sobre el T-MEC y la volatilidad geopolítica son factores que también pueden calificarse como riesgos en el porvenir económico mexicano

El Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030, que proyecta una derrama de 5.6 billones de pesos distribuidos en 1,500 proyectos, fue analizado por la agencia Fitch Ratings y advirtió que su ejecución efectiva depende de factores de confianza y gobernanza por parte de las autoridades mexicanas.

El análisis de la calificadora subrayó que la incertidumbre de los marcos legales y los cuestionamientos sobre el Estado de derecho en México son los principales obstáculos para atraer a la iniciativa privada, así como la volatilidad externa derivada de las negociaciones del T-MEC que se ve reflejada en los mercados financieros y sectores clave de México.

TE PUEDE INTERESAR: Suben exportación de México a EU a 534 mil 874 mdd, nivel récord

Para Fitch, la viabilidad del plan reside en la creación de “estructuras bancables” que promueva:

- Contratos ejecutables y transparentes.
- Mecanismos claros de flujo de caja y garantías sólidas.
- Resolución de disputas bajo esquemas predecibles (marco jurídico).

En el ámbito macroeconómico, Fitch calificó con un “BBB-” con perspectiva estable, pero lanza una alerta: el control de la deuda respecto al PIB, sumado a la ausencia de planes creíbles para estabilizar esta calificación.

Aunque no se prevé una degradación de esta calificación, situaciones financieras inesperadas o un crecimiento de la economía débil podrían comprometer el grado de inversión, a menos que un resultado favorable en el T-MEC logre dinamizar la economía nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Infraestructura
T-MEC
Dinero

Localizaciones


México

Organizaciones


Fitch Ratings

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la masacre de Allende, hay versiones que consideran que hasta 300 personas fueron asesinadas.

Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende
Coahuila se coloca entre las entidades con mayor respaldo ciudadano hacia el Ejército, según datos oficiales.

Reporta INEGI alta aceptación del Ejército en Coahuila, tiene confianza del 94%
Protección Civil de Saltillo contabiliza alrededor de 90 incendios en predios baldíos.

Saltillo registra 40% menos incendios en baldíos, pero advierten riesgo por calor y vegetación seca
El objetivo es obtener dinero o datos personales y bancarios.

Alertan por mensajes fraudulentos sobre supuestas multas de tránsito en Saltillo
Javier Díaz buscará platicar de diversos proyectos con la mandataria federal.

Saltillo buscará gestionar proyectos con la Federación durante visita de Sheinbaum: Alcalde
Reforma electoral

Reforma electoral
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila