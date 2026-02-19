Fitch advierte que Plan de Infraestructura de México depende de un marco legal sólido

El Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030, que proyecta una derrama de 5.6 billones de pesos distribuidos en 1,500 proyectos, fue analizado por la agencia Fitch Ratings y advirtió que su ejecución efectiva depende de factores de confianza y gobernanza por parte de las autoridades mexicanas.

El análisis de la calificadora subrayó que la incertidumbre de los marcos legales y los cuestionamientos sobre el Estado de derecho en México son los principales obstáculos para atraer a la iniciativa privada, así como la volatilidad externa derivada de las negociaciones del T-MEC que se ve reflejada en los mercados financieros y sectores clave de México.

Para Fitch, la viabilidad del plan reside en la creación de “estructuras bancables” que promueva:

- Contratos ejecutables y transparentes.

- Mecanismos claros de flujo de caja y garantías sólidas.

- Resolución de disputas bajo esquemas predecibles (marco jurídico).

En el ámbito macroeconómico, Fitch calificó con un “BBB-” con perspectiva estable, pero lanza una alerta: el control de la deuda respecto al PIB, sumado a la ausencia de planes creíbles para estabilizar esta calificación.

Aunque no se prevé una degradación de esta calificación, situaciones financieras inesperadas o un crecimiento de la economía débil podrían comprometer el grado de inversión, a menos que un resultado favorable en el T-MEC logre dinamizar la economía nacional.