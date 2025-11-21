Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

    Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera
    La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector. Foto: Especial

Gobierno estatal y empresarios respaldan anuncio de Federación para relanzamiento; esperan una mayor derrama económica, más empleos, inversiones en la entidad

Luego de que el Gobierno Federal anunciara que facilitará la reactivación de la minería en el país, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, indicó que dicha reactivación, junto con el impulso a los energéticos, el gas y la diversificación de los contratos de carbón de la CFE, augura buenos tiempos para la Región Carbonífera.

Recientemente, el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, durante la inauguración de la 36 Convención Internacional de Minería en Acapulco, Guerrero, señaló que el Gobierno busca relanzar la actividad minera en México. También se dio a conocer la entrega de tres permisos ambientales para nuevos proyectos y que el Servicio Geológico Mexicano llevará a cabo nuevas exploraciones en Sonora, Sinaloa, Durango y el Estado de México.

Al respecto, el secretario de Economía de Coahuila comentó que ayer sostuvieron una reunión con representantes de la Cámara Minera de México, quienes manifestaron su intención de trabajar de la mano con el estado para aprovechar las condiciones favorables anunciadas por Ebrard.

La industria minera, si la reactivamos en conjunto con el tema de los energéticos que hemos venido impulsando —el gas y ahora la nueva diversificación de los contratos de carbón con la CFE—, creo que traerá buenos tiempos para la Región Carbonífera”, afirmó.

Sobre la caída en la actividad minera, Olivares Martínez explicó que la concentración de los contratos de carbón en muy pocas manos impidió que el sector pudiera detonar de manera significativa, mientras que la producción de fluorita disminuyó respecto a los volúmenes que históricamente se manejaban. Aun así, aseguró: “Estamos trabajando para que regresen los buenos tiempos”.

$!El secretario de Economía estatal, Luis Olivares, anticipó que vendrán buenos tiempos para la Región Carbonífera con este impulso a la minería.
El secretario de Economía estatal, Luis Olivares, anticipó que vendrán buenos tiempos para la Región Carbonífera con este impulso a la minería. Foto: Omar Saucedo

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, señaló que este sector ha quedado rezagado y, en muchos casos, ya no está operado por empresas mexicanas; gran parte de las mineras que trabajan en la entidad son canadienses u originarias de otros países.

Ante ello, consideró que el impulso anunciado por el Gobierno Federal será positivo para el sector, pues podría generar una mayor derrama económica, más empleos, inversiones y otros beneficios asociados al crecimiento empresarial.

Respecto al panorama nacional, Reveles compartió que, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex), la inversión minera en 2024 se estimó en 5.06 mil millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 2.1% respecto al año anterior. No obstante, la inversión en exploración disminuyó de 452.9 millones de dólares en 2023 a 437.7 millones en 2024, lo que se traduce en menos recursos para nuevos proyectos.

Asimismo, indicó que la Inversión Extranjera Directa (IED) en minería cayó 82.8% durante 2024, al ubicarse en 360 millones de dólares. Para este año, analistas anticipan que la inversión minera nacional podría descender hasta los 3.8 mil millones de dólares, frente a los 5 mil millones registrados en 2024.

Finalmente, señaló que la actividad minera de Coahuila aporta el 1.12% del PIB nacional. También recordó que este año la empresa United States Antimony reinició operaciones en su planta de fundición ubicada en Madero, Coahuila.

