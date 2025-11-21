Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

Luego de que el Gobierno Federal anunciara que facilitará la reactivación de la minería en el país, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, indicó que dicha reactivación, junto con el impulso a los energéticos, el gas y la diversificación de los contratos de carbón de la CFE, augura buenos tiempos para la Región Carbonífera.

Recientemente, el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, durante la inauguración de la 36 Convención Internacional de Minería en Acapulco, Guerrero, señaló que el Gobierno busca relanzar la actividad minera en México. También se dio a conocer la entrega de tres permisos ambientales para nuevos proyectos y que el Servicio Geológico Mexicano llevará a cabo nuevas exploraciones en Sonora, Sinaloa, Durango y el Estado de México.

Al respecto, el secretario de Economía de Coahuila comentó que ayer sostuvieron una reunión con representantes de la Cámara Minera de México, quienes manifestaron su intención de trabajar de la mano con el estado para aprovechar las condiciones favorables anunciadas por Ebrard.

“La industria minera, si la reactivamos en conjunto con el tema de los energéticos que hemos venido impulsando —el gas y ahora la nueva diversificación de los contratos de carbón con la CFE—, creo que traerá buenos tiempos para la Región Carbonífera”, afirmó.

Sobre la caída en la actividad minera, Olivares Martínez explicó que la concentración de los contratos de carbón en muy pocas manos impidió que el sector pudiera detonar de manera significativa, mientras que la producción de fluorita disminuyó respecto a los volúmenes que históricamente se manejaban. Aun así, aseguró: “Estamos trabajando para que regresen los buenos tiempos”.