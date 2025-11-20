$!Frenan 12.5 mil mdd de inversión minera

El Gobierno federal tiene detenidos alrededor de 66 proyectos mineros por la falta de permisos ambientales, de los cuales al menos nueve representan más de 12 mil 500 millones de dólares.

“Cuando entró esta Administración había 176 proyectos detenidos por temas de permisos, pero llevamos 110 resueltos, algunos a favor, otros en contra, y quedan 66 proyectos por liberar”, aseguró Luz Hiram Laguna Morales, directora general de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía.

Durante su participación en la Cumbre de Estados Mineros, en el marco de la 36.ª Convención Internacional de Minería, la funcionaria dijo que los proyectos autorizados generaron una inversión estimada de 2 mil 100 millones de dólares.

Sin embargo, en entrevista, Pedro Rivero González, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), manifestó que sólo nueve proyectos que se encuentran en fase de aprobación desde hace seis años representan una inversión estimada de 12 mil 500 millones de pesos.

“Gran parte de estos 12 mil 500 millones están en proceso de obtener los permisos”, afirmó.