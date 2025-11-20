Frenan 12.5 mil mdd de inversión minera

    La inversiones serán en oro, plata, cobre y otros materiales que ya se explotan en México. FOTO: REFORMA

La mayoría de la inversión se realizará en trabajos de ampliación de proyectos que existen, así como en exploración para expandir las minas

El Gobierno federal tiene detenidos alrededor de 66 proyectos mineros por la falta de permisos ambientales, de los cuales al menos nueve representan más de 12 mil 500 millones de dólares.

“Cuando entró esta Administración había 176 proyectos detenidos por temas de permisos, pero llevamos 110 resueltos, algunos a favor, otros en contra, y quedan 66 proyectos por liberar”, aseguró Luz Hiram Laguna Morales, directora general de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía.

Durante su participación en la Cumbre de Estados Mineros, en el marco de la 36.ª Convención Internacional de Minería, la funcionaria dijo que los proyectos autorizados generaron una inversión estimada de 2 mil 100 millones de dólares.

Sin embargo, en entrevista, Pedro Rivero González, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), manifestó que sólo nueve proyectos que se encuentran en fase de aprobación desde hace seis años representan una inversión estimada de 12 mil 500 millones de pesos.

“Gran parte de estos 12 mil 500 millones están en proceso de obtener los permisos”, afirmó.

Por separado, Jorge Miranda Castro, Secretario de Economía de Zacatecas, aseguró que en la entidad hay detenidos cinco proyectos generadores de una derrama económica de 6 mil 500 millones de dólares en tres años.

A su vez, Leonardo Taylo Padilla, director de Minería de la Secretaría de Economía y Turismo de Sonora, dijo que en la entidad existían tres proyectos detenidos por trámites ambientales por alrededor de 370 millones de dólares.

No obstante, la industria minera invertirá alrededor de 5 mil millones de dólares en 2026 en nuevos proyectos y ampliaciones de los que existen, informó Rivero González.

La inversión se hará en exploración, ampliación, reinversiones y en aportaciones a la sociedad.

Por ejemplo, dijo, se invertirán mil millones de dólares en la ampliación de Torex Gold en su complejo Morelos.

Agregó que tan sólo en aportaciones a la sociedad, las empresas mineras canalizarán el próximo año alrededor de 2 mil millones de dólares, una cantidad que ningún sector aporta.

La mayoría de la inversión se realizará en trabajos de ampliación de proyectos que existen, así como en exploración para expandir las minas.

La inversiones serán en oro, plata, cobre y otros materiales que ya se explotan en México, expuso

