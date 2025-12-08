$!Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026

Tanto como nuevas, no lo son. Más bien, las disposiciones fiscales anunciadas por la Secretaría de Hacienda para 2026 se enfocan fundamentalmente en combatir, por un lado, la compraventa de facturas falsas y, por otro, la evasión fiscal. El primero de estos problemas “ha crecido a nivel nacional en forma increíble”, declaró a VANGUARDIA el fiscalista Adrián Ortiz Gámez, al considerar que las medidas anunciadas para el siguiente año tienen un carácter eminentemente fiscalizador. TE PUEDE INTERESAR: Equipan al SAT con duro arsenal para poder sancionar a contribuyentes Señaló que los factureros se han multiplicado exponencialmente en los últimos años, a tal grado que “se puede decir que hoy día todo mundo anda comprando o vendiendo facturas falsas”. Muchos daban por resuelto este “grave fenómeno”, pero lo cierto es que “la Federación no lo ha podido controlar”, lo que ha provocado un serio daño al erario. “Han sido detenidos unos cuantos”, comentó, por lo que “el tema está cada día más grave... hay muchas personas vendiendo facturas falsas en la calle, de plano”. Añadió que en esta práctica ilícita “está involucrada gente que ni te imaginas, incluso muchachitos que aprovechan sus relaciones familiares con empresarios para luego ofrecer sus facturas apócrifas”. Con estas operaciones ilegales, “los directamente afectados son, primeramente, el fisco y, a la larga, cada una de las personas que compraron esos documentos”.

Ortiz Gámez destacó que la Secretaría de Hacienda “se está armando para atacar, primero, a las factureras y, de paso, la evasión fiscal”. Por ello, diversas agrupaciones de contadores públicos participan actualmente en cursos y conferencias, tanto online como presenciales, para profundizar en las reformas fiscales del próximo ejercicio. Estas organizaciones “están abordando dos grandes temas: la fiscalización que se arma en la Secretaría de Hacienda y la aplicación de la ley antilavado”, precisó. Tras confirmar que se plantea el encarcelamiento para quienes compren o vendan facturas falsas, indicó que las disposiciones anunciadas para 2026 “tanto como nuevas, no son; simplemente se están actualizando y reforzando”. TE PUEDE INTERESAR: El especialista saltillense señaló que la autoridad hacendaria “no había tenido muchas armas recaudatorias; ahora lo único que trata de hacer es que la gente pague lo correcto a través de una mayor fiscalización”. En este sentido, la tarea se realizará “con todo tipo de empresas y tanto con personas físicas como morales, es decir, a todo ente que camine y genere un ingreso”. Vaticinó que “en los primeros dos años, estas medidas, que incluyen fuertes sanciones, van a generar una gran recaudación, para después estabilizar los ingresos, sobre todo en lo que se refiere al IVA e ISR”.