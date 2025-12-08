Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026

Dinero Local
/ 8 diciembre 2025
    Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026
    Expertos fiscalistas en la ciudad consideraron que las medidas anunciadas por el SAT son para cerrar el paso a las factureras. Foto: Especial

Ante los extremos escandalosos de las factureras, “la autoridad hacendaria no había tenido muchas armas recaudatorias”, reveló el fiscalista Adrián Ortiz

Tanto como nuevas, no lo son. Más bien, las disposiciones fiscales anunciadas por la Secretaría de Hacienda para 2026 se enfocan fundamentalmente en combatir, por un lado, la compraventa de facturas falsas y, por otro, la evasión fiscal.

El primero de estos problemas “ha crecido a nivel nacional en forma increíble”, declaró a VANGUARDIA el fiscalista Adrián Ortiz Gámez, al considerar que las medidas anunciadas para el siguiente año tienen un carácter eminentemente fiscalizador.

Señaló que los factureros se han multiplicado exponencialmente en los últimos años, a tal grado que “se puede decir que hoy día todo mundo anda comprando o vendiendo facturas falsas”. Muchos daban por resuelto este “grave fenómeno”, pero lo cierto es que “la Federación no lo ha podido controlar”, lo que ha provocado un serio daño al erario.

“Han sido detenidos unos cuantos”, comentó, por lo que “el tema está cada día más grave... hay muchas personas vendiendo facturas falsas en la calle, de plano”. Añadió que en esta práctica ilícita “está involucrada gente que ni te imaginas, incluso muchachitos que aprovechan sus relaciones familiares con empresarios para luego ofrecer sus facturas apócrifas”.

Con estas operaciones ilegales, “los directamente afectados son, primeramente, el fisco y, a la larga, cada una de las personas que compraron esos documentos”.

$!Adrián Ortiz consideró que el SAT busca atacar a las factureras y a la evasión fiscal con herramientas para vigilar las operaciones.
Adrián Ortiz consideró que el SAT busca atacar a las factureras y a la evasión fiscal con herramientas para vigilar las operaciones. Foto: Especial

Ortiz Gámez destacó que la Secretaría de Hacienda “se está armando para atacar, primero, a las factureras y, de paso, la evasión fiscal”. Por ello, diversas agrupaciones de contadores públicos participan actualmente en cursos y conferencias, tanto online como presenciales, para profundizar en las reformas fiscales del próximo ejercicio.

Estas organizaciones “están abordando dos grandes temas: la fiscalización que se arma en la Secretaría de Hacienda y la aplicación de la ley antilavado”, precisó.

Tras confirmar que se plantea el encarcelamiento para quienes compren o vendan facturas falsas, indicó que las disposiciones anunciadas para 2026 “tanto como nuevas, no son; simplemente se están actualizando y reforzando”.

El especialista saltillense señaló que la autoridad hacendaria “no había tenido muchas armas recaudatorias; ahora lo único que trata de hacer es que la gente pague lo correcto a través de una mayor fiscalización”. En este sentido, la tarea se realizará “con todo tipo de empresas y tanto con personas físicas como morales, es decir, a todo ente que camine y genere un ingreso”.

Vaticinó que “en los primeros dos años, estas medidas, que incluyen fuertes sanciones, van a generar una gran recaudación, para después estabilizar los ingresos, sobre todo en lo que se refiere al IVA e ISR”.

$!Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026

LOS DIENTES DE HACIENDA

Luego de que su recaudación repuntó en poco más de 6% entre enero y octubre de este año —al alcanzar 4.5 billones de pesos— respecto del mismo periodo de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se dispone a intensificar su actividad recaudatoria.

Expertos coinciden en que, con la entrada en vigor, el pasado 7 de noviembre, de la nueva Ley Federal de Ingresos de la Federación, el fisco busca afianzar su sistema recaudatorio y combatir la evasión.

Para tal efecto, el SAT contará con herramientas como solicitar prisión preventiva oficiosa contra los contribuyentes ligados a empresas factureras, tras lo cual podrá cancelar sus sellos digitales y los de sus clientes, lo que les impediría emitir facturas. También podrá congelar cuentas bancarias asociadas al contribuyente hasta verificar la legalidad de sus operaciones.

Por otra parte, cuando el SAT determine un adeudo fiscal y el contribuyente busque protegerse mediante un recurso de revocación o juicio de nulidad, ya no podrá dejar bienes en garantía, sino un depósito en efectivo en el Banco del Bienestar. En caso de no contar con liquidez, deberá aportar el monto posible y cubrir el resto mediante una carta de crédito; si el banco se la niega, tendrá que recurrir a bienes muebles o incluso hipotecar bienes propios.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

