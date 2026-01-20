En Coahuila, se redujeron 3.4% empleos manufactureros de octubre a noviembre del 2025: Inegi

/ 20 enero 2026
    En Coahuila, se redujeron 3.4% empleos manufactureros de octubre a noviembre del 2025: Inegi
    A nivel municipal, en Saltillo el decrecimiento en personal ocupado fue de -17.6 por ciento, pasando 41 mil 375 en octubre a 34 mil 56 trabajadores en noviembre del 2025. VANGUARDIA

Con base al IMMEX, el personal ocupado en Saltillo decreció 7 mil 319 en el mismo periodo; a nivel estatal el cambio fue de 9 mil 141 empleos y a nacional fue de 24 mil 835

El personal ocupado de Coahuila de los establecimientos registrados en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) registró un descenso del -3.4 por ciento (9 mil 141 empleos) en noviembre de 2025 con respecto a octubre del mismo año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel nacional el decrecimiento del personal ocupado en empresas manufactureras fue de -0.87 por ciento entre octubre y noviembre de 2025, pasando de 2 millones 842 mil 142 hasta 2 millones 817 mil 307 puestos ocupados (una diferencia de 24 mil 835).

TE PUEDE INTERESAR: Torreón fue el municipio que más perdió empleos en Coahuila en 2025

También decreció el número de establecimientos manufactureros miembros del programa IMMEX en México, pasando de 5 mil 225 en octubre a 5 mil 212 en noviembre de 2025. En Coahuila pasaron de 413 a 411 en el mismo periodo.

A NIVEL MUNICIPAL EN COAHUILA

El IMMEX de Coahuila tiene el registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios”. A continuación las variaciones porcentuales de octubre a noviembre del 2025:

Acuña: -0.73 por ciento (de 33 mil 916 a 33 mil 668 trabajadores)

Ramos Arizpe: -1.2 por ciento (de 66 mil 458 a 65 mil 656 trabajadores)

Saltillo: -17.6 por ciento (de 41 mil 375 a 34 mil 56 trabajadores)

Torreón: -1.2 por ciento (de 38 mil 555 a 38 mil 79 trabajadores)

Otros municipios: -0.34 por ciento (de 85 mil 218 a 84 mil 922)

A NIVEL ESTATAL

Por su parte, Baja California concentró el mayor número de empresas IMMEX, con 17.4, siguiendo Nuevo León (13.7 por ciento), Chihuahua (9.3 por ciento), Coahuila (7.1 por ciento), Guanajuato (6.5 por ciento) y Jalisco (6.4 por ciento).

Las principales entidades federativas que concentraron alrededor del 60 por ciento del personal ocupado en empresas del programa IMMEX fueron Nuevo León (13.2 por ciento del total), Chihuahua (12.3 por ciento), Baja California (12.2 por ciento), Coahuila (8.3 por ciento), Tamaulipas (7.4 por ciento) y Jalisco (7.3 por ciento).

