México: caen ventas, producción y exportaciones de vehículos pesados en febrero (gráfica)

Dinero
/ 10 marzo 2026
Con base a la RAIAVP, las marcas con las mayores caídas en producción fueron Foton (China), Mercedes-Benz (Alemania); así como Kenworth, International, Freightliner (EU)

En México, las ventas, producción y exportaciones de vehículos pesados cayeron 38.9, 49.1 y 32% en febrero de 2026, respectivamente, en comparación con el mismo mes de 2025, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que por segunda ocasión registró tasas negativas para los tres rubros.

En febrero de 2025, la producción total de vehículos pesados fue de 13 mil 696 unidades; en el mismo periodo de 2026 fue de 6 mil 974 unidades. La diferencia acumulada (enero-febrero) pasó de 27 mil 804 unidades producidas en el mes citado de 2025 a 13 mil 767 en febrero de 2026, representando una variación de -50.48%.

TE PUEDE INTERESAR: En febrero, bajan exportaciones, ventas y producción de coches ligeros en México

Las ventas mensuales por menudeo de vehículos pesados en febrero de 2025 fueron de 3 mil 768 unidades, y, comparándose con el mismo mes de 2026 cayeron a 2 mil 303 unidades. Al por mayor, pasaron de 2 mil 526 a 1, 836 autobuses en 2026 del periodo citado.

Las exportaciones cayeron de 11 mil 535 en febrero de 2025 a 7 mil 849 unidades vendidas en el comercio exterior de febrero de 2026. La caída de exportaciones en enero representó una tasa de 53.8%, representando el segundo mes con tasas negativas en este rubro.

El 91.3% de los vehículos pesados que se exportaron tuvieron como destino a Estados Unidos y el resto (8.7%) se concentraron en Canadá, Colombia y “resto de países”, reportó el RAIAVP de febrero de 2026.

Según el RAIAVP de febrero de 2026, los vehículos de pasajeros (autobuses) que fueron fabricados representaron el 2.7% del total de producción acumulada de vehículos pesados; los vehículos pesados de carga (camiones de carga, tractocamiones, y maquinaria de construcción) producidos en enero-febrero de 2026 fueron 13 mil 392 unidades, reportó el Inegi.

MARCAS CON MAYORES CAÍDAS

Foton (China), Mercedes-Benz (Alemania), Kenworth, International y Freightliner (Estados Unidos), fueron las marcas con mayores decrecimientos entre febrero de 2025 y 2026, reportando variaciones de -80.6, -56.4, -54.6, -91.2 y -31.9 por ciento, respectivamente, reportando su segunda caída en producción de unidades en 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Mantiene GM Ramos Arizpe caída en producción y exportación de vehículos en febrero

Por el contrario, Isuzu (Japón), reportó una tasa de crecimiento anual en febrero de 2026 de 85.4 por ciento (de 16 a 66 unidades producidas), así como Volkswagen Camiones y Autobuses (alza de 28%) y Volvo Buses (15.3%).

La fabricante de México, Diesel Nacional (DINA), no registró variación porcentual pero reportó la fabricación de 11 vehículos pesados en febrero de 2026.

