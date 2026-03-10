México: caen ventas, producción y exportaciones de vehículos pesados en febrero (gráfica)

En febrero de 2025, la producción total de vehículos pesados fue de 13 mil 696 unidades; en el mismo periodo de 2026 fue de 6 mil 974 unidades. La diferencia acumulada (enero-febrero) pasó de 27 mil 804 unidades producidas en el mes citado de 2025 a 13 mil 767 en febrero de 2026, representando una variación de -50.48%.

En México, las ventas, producción y exportaciones de vehículos pesados cayeron 38.9, 49.1 y 32% en febrero de 2026, respectivamente, en comparación con el mismo mes de 2025, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que por segunda ocasión registró tasas negativas para los tres rubros.

Las ventas mensuales por menudeo de vehículos pesados en febrero de 2025 fueron de 3 mil 768 unidades, y, comparándose con el mismo mes de 2026 cayeron a 2 mil 303 unidades. Al por mayor, pasaron de 2 mil 526 a 1, 836 autobuses en 2026 del periodo citado.

Las exportaciones cayeron de 11 mil 535 en febrero de 2025 a 7 mil 849 unidades vendidas en el comercio exterior de febrero de 2026. La caída de exportaciones en enero representó una tasa de 53.8%, representando el segundo mes con tasas negativas en este rubro.

El 91.3% de los vehículos pesados que se exportaron tuvieron como destino a Estados Unidos y el resto (8.7%) se concentraron en Canadá, Colombia y “resto de países”, reportó el RAIAVP de febrero de 2026.

Según el RAIAVP de febrero de 2026, los vehículos de pasajeros (autobuses) que fueron fabricados representaron el 2.7% del total de producción acumulada de vehículos pesados; los vehículos pesados de carga (camiones de carga, tractocamiones, y maquinaria de construcción) producidos en enero-febrero de 2026 fueron 13 mil 392 unidades, reportó el Inegi.

MARCAS CON MAYORES CAÍDAS

Foton (China), Mercedes-Benz (Alemania), Kenworth, International y Freightliner (Estados Unidos), fueron las marcas con mayores decrecimientos entre febrero de 2025 y 2026, reportando variaciones de -80.6, -56.4, -54.6, -91.2 y -31.9 por ciento, respectivamente, reportando su segunda caída en producción de unidades en 2026.

Por el contrario, Isuzu (Japón), reportó una tasa de crecimiento anual en febrero de 2026 de 85.4 por ciento (de 16 a 66 unidades producidas), así como Volkswagen Camiones y Autobuses (alza de 28%) y Volvo Buses (15.3%).

La fabricante de México, Diesel Nacional (DINA), no registró variación porcentual pero reportó la fabricación de 11 vehículos pesados en febrero de 2026.