Invita la OCV Saltillo a participar en el Festival del Adulto Mayor Telcel Monterrey

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    Invita la OCV Saltillo a participar en el Festival del Adulto Mayor Telcel Monterrey
    Festival del Adulto Mayor es un evento inclusivo y gratuito con el objetivo de que los asistentes se armen de nuevas herramientas para una vejez digna. CORTESÍA/ CAPTURA DE PANTALLA

Se realizará del 5 al 7 de junio en el recinto Cintermex; se mencionó que la capital de Coahuila fue opción para recibir este macro evento

Del 5 al 7 de junio en Cintermex se estará realizando el Festival del Adulto Mayo Telcel Monterrey, es un evento que hasta ahora se realiza en ciudades como México, Guadalajara y Monterrey, aunque se espera el poder traerlo en un futuro también a Coahuila.

Los pormenores del evento fueron presentados por el presidente del Festival, Javier Sirvent, la vicepresidenta del Colegio Nacional de Medicina en Geriatría, Sandra Martínez Fernández y el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte.

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Se destacó que cuando se decidió traer el evento al norte, una de las opciones fue Saltillo, pero por alguna circunstancia se decidió por Monterrey, sin embargo, en la rueda de prensa se comentó que se espera en un futuro traerlo a la Ciudad, asimismo se destacó el adulto mayor puede dar a los Pueblos Mágicos en los días entre semana.

Por lo pronto, se destacó que en los próximos 20 años la población de adultos mayores aumentará de manera exponencial, llegando a representar un 30 a 35% de la población y por ello, se dijo hay que prepararse para conocer las necesidades de esta población;

El Festival del Adulto Mayor es un evento inclusivo y gratuito, su objetivo es que los asistentes se lleven nuevas herramientas que les ayuden a vivir mejor, se contará contará con 60 conferencias, talleres y un escenario donde se presentarán diferentes grupos.

Esta será la 17 edición del evento y la segunda en Monterrey, se espera una asistencia de 10 mil personas, asimismo el 13% de los visitantes vienen de fuera, en esta ocasión se espera que sean de Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, entre otros.

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“El chiste es que los adultos mayores podamos convivir y ver que todavía tenemos muchos años más por delante y productivos, esa es la idea del festival”, aseguró.

Finalmente entre los temas que se abordarán en el festival, están aquellos de tecnología, finanzas, sexualidad, psicología y motivación, entre otros, así como talleres de yoga, baile y un karaoke, entre otros.

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