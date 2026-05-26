Pase turístico de Nuevo León se prestará a la corrupción y extorsión: Héctor Horacio Dávila

“Va a ser una corrupción tremenda, porque si ven placas foráneas, lo que van a hacer es cobrar multas y también incluir el servicio de grúa. Las sanciones podrían ir de los 12 mil a los 18 mil pesos”, advirtió.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, consideró que la implementación del Pase Turístico Digital para vehículos con placas foráneas que circulen por Nuevo León podría derivar en actos de corrupción y extorsión por parte de agentes viales.

El representante hotelero cuestionó además que el permiso contemple únicamente una permanencia máxima de 30 días al año para circular por el estado y la zona metropolitana de Monterrey, especialmente cuando miles de personas cruzan diariamente hacia Nuevo León por motivos laborales o personales.

“Hay mucha gente que va a Monterrey todos los días, como doctores, ejecutivos de calidad y manufactura. También hay personas que utilizan el aeropuerto: llegan en su vehículo, lo dejan estacionado y regresan al día siguiente, pero ahora tendrán que tramitar un permiso para entrar a Nuevo León”, señaló.

Dávila Rodríguez calificó la medida como “inverosímil”, sobre todo ante la cercanía del Mundial de Futbol y el incremento esperado en la movilidad de visitantes nacionales y extranjeros.

Asimismo, sostuvo que la legislación federal garantiza el libre tránsito por el país, por lo que consideró que los ciudadanos podrían recurrir a amparos legales en caso de inconformidad con la nueva disposición.

“Los agentes de tránsito van a estar detrás de todas las placas foráneas, no solo de Coahuila, sino también de Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas o Querétaro. Mucha gente que viaja hacia Nuevo Laredo tiene que pasar por un tramo de Nuevo León y ahí estarán las patrullas. Esto puede convertirse en un esquema de chantaje y extorsión, especialmente para quienes desconocen esta situación”, manifestó.

El empresario propuso además que Coahuila aplique medidas similares a los visitantes regiomontanos que acuden a destinos turísticos de la entidad, como Los Lirios, El Tunal o San Antonio de las Alazanas.

INTEGRARÁN GRUPO DE WHATSAPP CON HOTELEROS

Por otra parte, Dávila Rodríguez informó que, tras dialogar con el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, y con personal encargado de los grupos de comunicación de la Fiscalía, se acordó crear un grupo de WhatsApp para hoteleros de la Región Sureste del estado.

Explicó que actualmente ya operan grupos similares en Monclova y Piedras Negras, donde participan alrededor de 43 empresarios del sector hotelero, mientras que en Saltillo se prevé integrar entre 30 y 40 participantes.

Detalló que estos grupos permiten reportar incidencias de manera inmediata, como fraudes, robos en habitaciones, así como posibles casos relacionados con prostitución o trata de menores, fortaleciendo así la coordinación entre empresarios y autoridades de seguridad.