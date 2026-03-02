Coahuila: se mantendrá la presidencia del CIAC y se espera evento con sector Industrial

La presidenta del Clúster Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos indicó que tentativamente a finales de este mes será la asamblea anual del clúster, mencionando que su periodo como mandataria es de dos años y que en el puesto lleva un año, por lo que repite otro año más como presidenta.

“Tentativamente es en marzo [la reunión], todavía no tenemos la fecha porque estamos en espera de la localización, pero tentativamente es la última semana de marzo”, dijo.

Por otra parte, comentó que en agosto se estará realizando un evento en conjunto con la Asociación Mexicana de Maquinaria y la Industria Automotriz, se espera una foro de 200 a 300 participantes.

Finalmente sobre la industria automotriz de la región, comentó que se ve un volumen muy parecido al año pasado, con una variación de 5 a 10%, mientras que disminuyó mucho el volumen de los carros eléctricos, esto último, consideró, que ya se va mantener de acuerdo a lo que se reestructuro en lo que resta del año.