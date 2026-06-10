Realiza AMPI Saltillo evento de ‘Blindaje Inmobiliario’ para capacitar a asesores

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    Realiza AMPI Saltillo evento de ‘Blindaje Inmobiliario’ para capacitar a asesores
    El Foro Inmobiliario de la AMPI comprenderá a la zona Centro-Norte donde participan también Piedras Negras, Monclova, Saltillo, Torreón, Durango, Gómez y Lerdo. REBECA RAMÍREZ

La Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios brindó nuevas herramientas a los asesores de esta rama; se espera Foro Estatal para septiembre de 2026

Con una participación de 150 personas, la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) Saltillo realizó el evento Blindaje Inmboliario, donde se compartieron una seria de herramientas con todos los asesores inmobiliarios.

El presidente de AMPI Saltillo, Eduardo Javier Aldape Cavazos señaló que con este evento lo que buscan es blindar a todos los asesores inmobiliarios para que al momento de asesorar a una empresa o un cliente, cuenten con todas las herramientas para que el cliente tenga la certeza de invertir su patrimonio.

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Agregó que entre los participantes estuvieron socios de AMPI Saltillo, así como asesores inmobiliarios que son externos, pero que han participado en otros eventos de la asociación; asimismo se abordaron temas de interés para los asesores inmobiliarios y se contó con la participación de ponentes desde el Colegio de Notarios de Coahuila, hasta el Municipio de Saltillo, el Instituto Registral y Catastral de Coahuila y de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, entre otros.

FORO INMOBILIARIO ESTATAL

Este año el Foro Inmobiliario que realizan de manera anual no será solo de Saltillo, sino que comprenderá a la Región 5 que incluye la zona Centro-Norte donde participan también Piedras Negras, Monclova, Saltillo, Torreón, Durango, Gómez y Lerdo.

El evento será el 24 de septiembre y se espera una asistencia de 600 personas, los temas serán 360, toda vez que abordará desde inteligencia artificial, vivienda vertical, nearshoring en Saltillo y otras ciudades, además se verá el tema industrial y comercial, entre otros.

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