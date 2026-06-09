Refuerza Club Rotario Saltillo infraestructura de la Primaria Miguel Ángel Talamás Dieck

El presidente del club, Joel Martínez Coss, acompañado por los demás integrantes del Club Rotario, fueron los encargados de inaugurar la nueva techumbre de 480 metros cuadrados que beneficiará a los alumnos de la mañana y la tarde.

El Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe llevó a cabo la inauguración de una techumbre en la Escuela Primaria “Miguel Angel Talamás Dieck” ubicada en la colonia Lomalinda, la inversión que se realizó fue de 950 mil y beneficiará a 950 alumnos en dos turnos.

Asimismo Martínez Coss comentó que esta escuela fue apoyada también en su momento con una brigada de salud, lo que ayudo a muchos niños que no sabían que tenían problemas visuales y por ello, en esta institución se entregaron 280 pares de antejos.

Por lo pronto, con ésta son siete las escuelas que se han apoyado para que cuenten con una techumbre, solamente faltaría la Escuela Primaria Jorge Torres, aunque añadió que se trabajando para proveedor de infraestructura a la otra escuela, además de todo lo que se requiera en esta escuelas para seguir ayudando a la calidad de la educación.

El presidente del Club Rotario Saltillo recordó que la principal fuente de financiamiento para el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe es el torneo de golf, asimismo están por concluir la contabilización de los recursos del último torneo, aunque están muy cerca de los dos millones de pesos; entre los programas que se evalúa es dar inglés en las escuelas, además de contar con el proyecto de que el club cuente con su propio recinto para apoyar en tema de desgracias naturales.