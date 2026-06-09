Refuerza Club Rotario Saltillo infraestructura de la Primaria Miguel Ángel Talamás Dieck

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero Local
/
    Refuerza Club Rotario Saltillo infraestructura de la Primaria Miguel Ángel Talamás Dieck
    El presidente del Club Rotario Saltillo, Joel Martínez Coss, precisó que la principal fuente de financiamiento de la que dispone el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe es el torneo de golf que organiza. REBECA RAMÍREZ

Con una inversión de 950 mil pesos, la organización no gubernamental inauguró una techumbre para las infancias de este institución educativo

El Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe llevó a cabo la inauguración de una techumbre en la Escuela Primaria “Miguel Angel Talamás Dieck” ubicada en la colonia Lomalinda, la inversión que se realizó fue de 950 mil y beneficiará a 950 alumnos en dos turnos.

El presidente del club, Joel Martínez Coss, acompañado por los demás integrantes del Club Rotario, fueron los encargados de inaugurar la nueva techumbre de 480 metros cuadrados que beneficiará a los alumnos de la mañana y la tarde.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/padre-dona-celulas-madre-para-salvar-la-vida-de-su-hijo-de-dos-anos-con-cancer-LG21270092

Asimismo Martínez Coss comentó que esta escuela fue apoyada también en su momento con una brigada de salud, lo que ayudo a muchos niños que no sabían que tenían problemas visuales y por ello, en esta institución se entregaron 280 pares de antejos.

Por lo pronto, con ésta son siete las escuelas que se han apoyado para que cuenten con una techumbre, solamente faltaría la Escuela Primaria Jorge Torres, aunque añadió que se trabajando para proveedor de infraestructura a la otra escuela, además de todo lo que se requiera en esta escuelas para seguir ayudando a la calidad de la educación.

El presidente del Club Rotario Saltillo recordó que la principal fuente de financiamiento para el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe es el torneo de golf, asimismo están por concluir la contabilización de los recursos del último torneo, aunque están muy cerca de los dos millones de pesos; entre los programas que se evalúa es dar inglés en las escuelas, además de contar con el proyecto de que el club cuente con su propio recinto para apoyar en tema de desgracias naturales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los más botados

Los más botados
true

Cuando el Mundial te juega en contra
true

POLITICÓN: Alberto Hurtado pide a Ariadna Montiel asumir el fracaso de Morena en Coahuila
Se advierte que muchos negocios pequeños podrían quedar excluidos por la falta de recursos para pagar las licencias.

Alertan restauranteros por altos costos para transmitir el Mundial 2026; temen ‘exclusión’ a pequeños negocios

El festival incluirá alrededor de 120 actividades deportivas, culturales y recreativas para personas de todas las edades.

Saltillo: todo lo que necesitas saber sobre el FutFest 2026
La intensa lluvia obligó a suspender el juego por más de dos horas cuando Saltillo mantenía el control de la pizarra.

Saraperos deja escapar ventaja de tres carreras y cae ante Pericos tras larga pausa por lluvia
Un trabajador sanitario desinfecta una ambulancia en el centro de tratamiento de Mongbwalu que transportó a un paciente con sospecha de ébola en Mongbwalu, Congo.

Hasta ahora, el ébola en el Congo ha dejado más de 100 muertos, mientras el conflicto ralentiza la respuesta

Un dron marino rescató a dos aviadores del ejército que iban a bordo del helicóptero de ataque Apache cuando cayó cerca de la vía marítima que Irán ha cerrado.

EU ‘deberá’ responder a Irán tras derribar helicóptero de EU, advierte Trump