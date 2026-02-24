Renuevan Comité Directivo de la CMIC Coahuila Sureste

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Coahuila Sureste realizó su asamblea anual y renovación de su Comité Directivo, quedando como nuevo presidente Hugo Eduardo Salas Guzmán.

Al concluir el periodo de Sergio Verduzco Rosán González al frente de la cámara, se realizó primero la presentación del informe anual de actividades y de los estados financieros de 2025, para después aprobar el presupuesto de este año y continuar con la elección del nuevo Comité Directivo y toma de protesta del mismo.

Votaron por unanimidad por Hugo Eduardo Salas Guzmán de la Constructora Salas López como nuevo presidente de la CMIC Coahuila Sureste para el periodo 2025-2026, este último comentó que en su plan de trabajo que contempla incrementar un 15% la membresía de la cámara (actualmente cuentan con 110 socios), así como incrementar los cursos de capacitación tanto a los trabajadores como a los directivos.

Los retos que enfrenta actualmente la industria de la construcción es que la economía se ha frenado un poco porque en la región se depende mucho de la industria automotriz y los recortes, inmediatamente se reflejan en la cantidad de obra.

Un 20% ha disminuido la obra en la industria de la construcción, situación que se viene presentando desde hace un año, por la incertidumbre de los aranceles, así como el freno de la producción de autos eléctricos.

Por lo pronto, Salas Guzmán añadió que la caída de la obra se presentó sobre todo en la industria, toda vez que la vivienda ha estado estable, mientras que de la obra pública, dijo que está el proyecto del tren de pasajeros y las obras que se realizan con recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

En el caso del proyecto del tren de pasajeros, añadió que una constructora local les está vendiendo señalamientos y equipo, sin embargo, esperan que también haya apertura también en los trabajos de movimiento de tierras; mencionó que ya se tuvo una primer acercamiento con el Grupo Carso y posiblemente en dos semanas se vuelva a tener contacto con ellos.

Finalmente dio a conocer que para la tercera semana de marzo contemplan realizar la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la CMIC.