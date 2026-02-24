Cae 5.6% valor de producción de empresas constructoras en diciembre de 2025

La producción de las empresas de la construcción cayó 5.6% en diciembre de 2025 con respecto al mismo mes de 2024, sin embargo, reportó un crecimiento de 1.7% a tasa mensual, reportó la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados de la ENEC de diciembre de 2025 registraron una caída anual de 3.9% en el personal ocupado del periodo citado, observando una variación mensual general del 0.0%, así como variaciones mensuales en personal contratado administrativo (-0.7) y “propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados” (-0.7%).

Las horas laboradas por los trabajadores de la construcción también reportaron variaciones en el tiempo laborado a tasa mensual (-0.6%) y anual (-4.6%).

Sin embargo, las remuneraciones medias reales de los trabajadores en diciembre de 2025 reportaron un crecimiento anual de 3.1% y una caída mensual de 0.2%, con respecto a noviembre de 2025.

MÁXIMOS ANUALES EN DICIEMBRE DE 2025

El estado con mayor variación positiva en torno al valor de producción fue Estado de México con la cifra de 45.5% —repitiendo posición con respecto a la ENEC de noviembre de 2025. Mientras que Oaxaca tuvo la variación más negativa en esta misma categoría con un resultado de -73.0% —volvió a ser la entidad con mayor tasa negativa y ampliando la baja por 7 puntos porcentuales.

Con respecto al personal ocupado, la variación positiva más alta la obtuvo Nayarit con un valor de 25.6%; Michoacán registró una variación de -33.6%, siendo la más baja en torno a los trabajadores contratados.

Por el despido o la contratación de trabajadores las horas laboradas cambian en la misma dirección, por lo que Nayarit tuvo un aumento del 30.2% y Tlaxcala un decrecimiento de 34.4%.

En torno a las remuneraciones medias reales, Tamaulipas obtuvo el máximo cambio en este indicador con un valor de 52.3% —repitiendo posición con respecto a noviembre de 2025—; mientras que Tlaxcala reportó el cambio más bajo con un -26.5% en esta sección.