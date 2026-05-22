Stellantis cambia de estrategia y apostará por camionetas ligeras más accesibles para Norteamérica y EU

Con un presupuesto de 70 mil millones para operar este plan, se señala a Jeep y Ram como dos de las “cuatro marcas clave” de Stellantis, siendo las otras dos sus marcas europeas principales, Peugeot y Fiat, las que recibirían el 70% de estas inversiones de la compañía.

Stellantis apostará por vehículos por debajo de los 40 mil dólares (692 mil pesos mexicanos) para abarcar más mercado estadounidense y norteamericano según un plan de recuperación presentado a los inversores el jueves, encabezado por Antonio Filosa, director ejecutivo de Stellantis.

El plan incluye lanzar automóviles nuevos más asequibles, un problema que ha afectado a Stellantis en Estados Unidos; además, en Norteamérica, Stellantis planea capturar una mayor cuota de mercado con 11 vehículos completamente nuevos —como la línea recién anunciada de la RAM 1500 Rumble Bee 2027 en Saltillo—, dentro del rango de menos de 40 mil dólares y por debajo de los 30 mil dólares.

Bajo este plan, Chrysler —marca emblema que actualmente se limita a vender una sola minivan— recibirá tres nuevos SUV compactos, de los cuales al menos uno tendrá un precio inicial inferior a los 30 mil dólares.

Este cambio de rumbo que Stellantis buscaría para recuperar ventas responde a las dificultades como la pérdida neta de 26 mil millones de dólares al cierre de 2025, después de que la armadora apostara inversiones en vehículos eléctricos que posteriormente perderían subsidios por las medidas que tomó la administración de Trump en Estados Unidos para volver a incentivar la venta de carros de combustión.

NUEVA DIRIGENCIA NUEVAS ESTRATEGIAS

El plan revelado el jueves será para Antonio Filosa, un veterano italiano de Fiat Chrysler que asumió la dirección de Stellantis hace casi un año, su estrategia para recuperar terreno en el mercado de automóviles. Declaró que la estrategia “es el resultado de meses de trabajo disciplinado en toda la empresa y está diseñada para impulsar un crecimiento rentable a largo plazo”.

Filosa sucedió a Carlos Tavares, el director ejecutivo fundador que dejó Stellantis en diciembre de 2024 tras presidir un empeoramiento del rendimiento en el mercado estadounidense y las grandes inversiones en vehículos eléctricos que no dieron las rentabilidades esperadas.