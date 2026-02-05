Sigue sin fecha de apertura Mega Central de Abastos en Saltillo

La Mega Central de Abastos que se construyó a la salida de la antigua carretera a Monclova sigue sin fecha para su apertura, indicó el empresario José Musa de León, que sigue con la “terquedad” de convertirla en una central que sea determinante de precios a nivel regional.

El proyecto lleva un 95 por ciento de avance y solo falta la introducción de la energía eléctrica, así como el remozamiento de entradas de esta Mega Central de Abastos que ya cuenta con 48 naves.

TE PUEDE INTERESAR: Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos

“Sigo con mi misma terquedad, por decirlo de alguna manera, de convertirla en una central de abastos que sea determinante de precios, no llenarla con pura gente que se involucra más con un eslabón en el proceso de productos primarios, sino convencer de alguna manera a los productores a que vengan para que sean los que hagan la determinación de precios y así influir en el área del norte del país”, aseguró.

Ante ello, comentó que busca convencer a unos 15 a 20 productores con esas características de instalarse y así comenzar a hacer la apertura de esta mega central; asimismo señaló que se busca a productores de jitomate de Sinaloa, limones de Nayarit, mangos del sureste mexicano, aguacates de Michoacán y fresas de Irapuato, entre otros.

En este caso dijo tiene que ir con los líderes que representan decisiones locales, para que lo hagan en forma de una sociedad.

Por otra parte, sobre nuevas inversiones, Musa de León dijo que ahora es una época de paz y tranquilidad, donde las decisiones se deben posponer y esperar, además de que hay que ver en qué condiciones quedará el TMEC.

Ante ello, consideró que sería demasiado riesgoso el realizar inversiones en estos momentos de incertidumbre comercial.

Sobre cómo ha impactado la recesión a las plazas comerciales señaló que no han resentido nada ya que la conducta e idiosincrasia del pueblo es muy especial: cuando hay dinero en la bolsa se ejerce el gasto, y si se quedan sin trabajo, la liquidación compensa ese gasto, por lo que no hay una formación de ser previsor y de pensar en el futuro.

“La gente es un poquito despreocupada, entonces el efecto de los consumos los puedes ver en los centros comerciales y con la actividad restaurantera, están con una demanda extraordinaria, cómo si estuviéramos en bonanza y siento que es un poquito falta de previsión de enfrentar un gasto a futuro”, aseguró.