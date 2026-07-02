Trasladará Whirlpool a Ramos Arizpe producción de su planta de Apodaca, NL

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    Trasladará Whirlpool a Ramos Arizpe producción de su planta de Apodaca, NL
    La planta de Whirlpool en Ramos Arizpe tendrá mayores operaciones con el traslado de la producción de Apodaca, Nuevo León. Especial

Se espera que este ajuste en su producción se lleve a cabo en el segundo trimestre del próximo año

Ante el cierre de una planta de Whirlpool en Apodaca, Nuevo León, previsto para el segundo trimestre de 2027, la compañía trasladará su producción a su fábrica ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con información publicada por Axis Negocios, el fabricante y comercializador estadounidense de electrodomésticos tomó esta decisión como parte de una estrategia orientada a lograr una mayor eficiencia operativa dentro de su red de manufactura.

https://vanguardia.com.mx/dinero/da-whirlpool-prioridad-a-mexico-y-ramos-arizpe-es-clave-KL7418729

Para ello, la empresa transferirá la producción de su planta en Nuevo León a las instalaciones de Ramos Arizpe. Este movimiento implicará también ajustes en su red de fabricación y en su cadena de suministro.

La compañía explicó que estas acciones buscan optimizar su estructura operativa y mejorar la estructura de costos de su división de refrigeración. Como resultado del proceso, estima registrar cargos por deterioro de activos de hasta 95 millones de dólares, además de aproximadamente 30 millones por costos relacionados con el personal y otros 40 millones por gastos asociados a la reestructuración.

Entre los últimos anuncios de inversión para la planta de Ramos Arizpe, se contempló un proyecto de expansión por 161 millones de dólares para el periodo 2022-2025. Dicho proyecto incluía la instalación de una línea de producción de refrigeradores French Door (puerta francesa), con una capacidad superior a las 300 mil unidades anuales y la generación de mil empleos adicionales, que se sumarían a los 3 mil trabajadores con los que ya contaba la planta.

https://vanguardia.com.mx/dinero/historica-inversion-de-whirlpool-en-ramos-arizpe-mas-de-120-millones-de-dolares-LUVG3598074

Asimismo, en agosto de 2025, una empresa constructora informó la conclusión de la ampliación de la planta de Whirlpool en Ramos Arizpe. El proyecto comprendió la edificación de una nave principal de 22 mil metros cuadrados y 3 mil metros cuadrados adicionales de áreas exteriores, tras 18 meses de trabajos. La expansión estuvo destinada a incrementar la capacidad de fabricación de refrigeradores.

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