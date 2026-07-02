Trasladará Whirlpool a Ramos Arizpe producción de su planta de Apodaca, NL

Ante el cierre de una planta de Whirlpool en Apodaca, Nuevo León, previsto para el segundo trimestre de 2027, la compañía trasladará su producción a su fábrica ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila. De acuerdo con información publicada por Axis Negocios, el fabricante y comercializador estadounidense de electrodomésticos tomó esta decisión como parte de una estrategia orientada a lograr una mayor eficiencia operativa dentro de su red de manufactura.

Para ello, la empresa transferirá la producción de su planta en Nuevo León a las instalaciones de Ramos Arizpe. Este movimiento implicará también ajustes en su red de fabricación y en su cadena de suministro. La compañía explicó que estas acciones buscan optimizar su estructura operativa y mejorar la estructura de costos de su división de refrigeración. Como resultado del proceso, estima registrar cargos por deterioro de activos de hasta 95 millones de dólares, además de aproximadamente 30 millones por costos relacionados con el personal y otros 40 millones por gastos asociados a la reestructuración.

Mientras @samuel_garcias anda en modo party desde que llegó al puesto, @WhirlpoolCorp cierra sus operaciones productivas después de más de 30 años. Pero a los de @fibra_mty lo que les interesa es que seguirán cobrando renta... ✊🏼https://t.co/IrOoYiRXAj — Ms. Hyde (@MsHydeMEX) July 3, 2026

Entre los últimos anuncios de inversión para la planta de Ramos Arizpe, se contempló un proyecto de expansión por 161 millones de dólares para el periodo 2022-2025. Dicho proyecto incluía la instalación de una línea de producción de refrigeradores French Door (puerta francesa), con una capacidad superior a las 300 mil unidades anuales y la generación de mil empleos adicionales, que se sumarían a los 3 mil trabajadores con los que ya contaba la planta.

Asimismo, en agosto de 2025, una empresa constructora informó la conclusión de la ampliación de la planta de Whirlpool en Ramos Arizpe. El proyecto comprendió la edificación de una nave principal de 22 mil metros cuadrados y 3 mil metros cuadrados adicionales de áreas exteriores, tras 18 meses de trabajos. La expansión estuvo destinada a incrementar la capacidad de fabricación de refrigeradores.

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