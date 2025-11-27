Tupy: 16 colaboradores se certifican como instructores CONOCER

Dinero Local
/ 27 noviembre 2025
    Tupy: 16 colaboradores se certifican como instructores CONOCER
    Los 16 colaboradores de Tupy recibieron su certificación como instructores CONOCER. FOTOS: CORTESÍA

Con esta generación, la empresa alcanza 79 instructores formados para impulsar el desarrollo profesional de sus equipos

SALTILLO Y RAMOS ARIZPE.- Con profundo orgullo por el desarrollo de su comunidad laboral, TUPY celebró el pasado miércoles 19 de noviembre la entrega de certificados del programa Formación de Instructores del estándar ECO 217.01, avalado por CONOCER. Este logro fue posible gracias al apoyo del Instituto de Certificación y Competencias Laborales y la colaboración con COPARMEX.

Colaboradores certificados celebran un nuevo paso en su desarrollo profesional dentro de la empresa.
Colaboradores certificados celebran un nuevo paso en su desarrollo profesional dentro de la empresa.

Con esta nueva generación de egresados, Tupy alcanza un total de 79 colaboradores certificados como instructores. Estas cifras muestran cómo ha ido creciendo la red interna de instructores dentro de la empresa y cómo cada año más colaboradores deciden dar este paso hacia su desarrollo profesional.

Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos, reconoce el compromiso y crecimiento de los nuevos instructores.
Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos, reconoce el compromiso y crecimiento de los nuevos instructores.

“Estas certificaciones representan las horas de esfuerzo, compromiso y el entusiasmo de nuestros colaboradores por seguir capacitándose para asimismo compartir su conocimiento con sus equipos”, expresó Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy.

La certificación es resultado del esfuerzo conjunto entre Tupy, el Instituto de Certificación y Competencias Laborales y COPARMEX.
La certificación es resultado del esfuerzo conjunto entre Tupy, el Instituto de Certificación y Competencias Laborales y COPARMEX.

Más que cifras, estos avances cuentan historias de crecimiento profesional y personal de quienes decidieron dar un paso adelante para fortalecer sus habilidades para hacer crecer a sus equipos.

Ramos Arizpe
Saltillo

Tupy

