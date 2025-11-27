Tupy: 16 colaboradores se certifican como instructores CONOCER
Con esta generación, la empresa alcanza 79 instructores formados para impulsar el desarrollo profesional de sus equipos
SALTILLO Y RAMOS ARIZPE.- Con profundo orgullo por el desarrollo de su comunidad laboral, TUPY celebró el pasado miércoles 19 de noviembre la entrega de certificados del programa Formación de Instructores del estándar ECO 217.01, avalado por CONOCER. Este logro fue posible gracias al apoyo del Instituto de Certificación y Competencias Laborales y la colaboración con COPARMEX.
Con esta nueva generación de egresados, Tupy alcanza un total de 79 colaboradores certificados como instructores. Estas cifras muestran cómo ha ido creciendo la red interna de instructores dentro de la empresa y cómo cada año más colaboradores deciden dar este paso hacia su desarrollo profesional.
“Estas certificaciones representan las horas de esfuerzo, compromiso y el entusiasmo de nuestros colaboradores por seguir capacitándose para asimismo compartir su conocimiento con sus equipos”, expresó Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy.
Más que cifras, estos avances cuentan historias de crecimiento profesional y personal de quienes decidieron dar un paso adelante para fortalecer sus habilidades para hacer crecer a sus equipos.