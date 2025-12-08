El machismo de AMLO

CARTONES / lunes, diciembre 08, 2025 - 11:00
    El machismo de AMLO
COMPARTIR

La reciente aparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un video en redes sociales para hablar de su nuevo libro “Grandeza”, fue calificado por algunos como un rescate del exmandatario a la actual presidenta, pues coincide con la crisis que padece su gobierno.

Además, adelantó, que uno de los tres motivos por lo que dejaría su exilio sería para defender a Claudia Sheinbaum ante un intento de golpe de Estado o acoso político.

TE PUEDE INTERESAR: Loret de Mola: Reaparición de AMLO fue ‘un tanque de oxígeno’ para Sheinbaum

TE PUEDE INTERESAR: ¿AMLO regresa?... Estas son las tres razones por las que rompería su retiro y volvería a la política

TEMAS
Machismo
Política México
Personajes
Andrés Manuel López Obrador
Claudia Sheinbaum
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre.

Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
true

México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
El denunciante, Royme “N”, interpuso la denuncia porque su entonces esposa compartió un video íntimo sin su consentimiento; tras cinco años, el caso ha pasado por diversas etapas y finalmente inició juicio oral.

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima
Un accidente con varias unidades pesadas y un tráiler incendiado mantiene cerrada la autopista Monterrey-Saltillo, mientras Guardia Nacional y Protección Civil atienden la zona

Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo
Viacrucis burocrático

Viacrucis burocrático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el anuncio que Michael y Susan Dell prometieron una suma histórica de 6.250 mdd para financiar “cuentas Trump” para niños, en la Casa Blanca.

Los Estados Unidos de América de Trump

El agua comenzó a filtrarse durante la madrugada y alcanzó varias habitaciones de la vivienda.

Familias pierden parte de su patrimonio por desbordamiento de pozo de Agsal
true

McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos