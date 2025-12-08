El machismo de AMLO

La reciente aparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un video en redes sociales para hablar de su nuevo libro “Grandeza”, fue calificado por algunos como un rescate del exmandatario a la actual presidenta, pues coincide con la crisis que padece su gobierno.

Además, adelantó, que uno de los tres motivos por lo que dejaría su exilio sería para defender a Claudia Sheinbaum ante un intento de golpe de Estado o acoso político.

TE PUEDE INTERESAR: Loret de Mola: Reaparición de AMLO fue ‘un tanque de oxígeno’ para Sheinbaum

TE PUEDE INTERESAR: ¿AMLO regresa?... Estas son las tres razones por las que rompería su retiro y volvería a la política