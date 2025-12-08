Operativo histórico: Ejército, Marina y Guardia Nacional refuerzan seguridad en todo Coahuila

Monclova
/ 8 diciembre 2025
    Operativo histórico: Ejército, Marina y Guardia Nacional refuerzan seguridad en todo Coahuila
    El Fiscal estatal informó que el despliegue integra fuerzas federales, estatales y municipales en todo el territorio. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La vigilancia incluye agrupamientos, helicópteros y patrullajes coordinados por la Mesa Estatal de Seguridad

MONCLOVA, COAH.- Coahuila activó uno de los operativos de seguridad más amplios del año con el despliegue de 10 mil elementos federales, estatales y municipales, informó el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

El objetivo es garantizar traslados seguros durante la temporada decembrina y evitar brechas que puedan poner en riesgo a los viajeros.

El Fiscal destacó que el operativo contempla la reciente incorporación de la Secretaría de Marina, que bajo nuevo mando proveniente de Tuxpan, Veracruz, arribó con 210 elementos federales. Tan solo en la Región Centro, unos 70 marinos ya recorren los límites con Nuevo León como parte del blindaje estatal.

La estrategia integra a la Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado y corporaciones municipales, todos bajo coordinación de la Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Son 10 mil efectivos en todo Coahuila: federales, estatales y municipales. Diez mil para no descuidar ningún camino rural ni una sola carretera. Estamos pendientes de todo”, afirmó Fernández Montañez.

El funcionario explicó que todos los filtros operarán por agrupamientos, sin puntos aislados, para reforzar la presencia en zonas estratégicas.

$!Corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia continua en carreteras de Coahuila.
Corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia continua en carreteras de Coahuila. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

En la región norte la Marina mantiene operaciones activas; en La Laguna, la vigilancia está distribuida entre la Guardia Nacional y el Ejército; mientras que la Policía Estatal cubre diversos tramos a lo largo del estado. Además, se suma vigilancia aérea mediante helicópteros.

ATENCIÓN INMEDIATA A VIAJEROS

Con el aumento de desplazamientos durante diciembre, también se fortaleció la comunicación con la ciudadanía. En los filtros se instalaron códigos QR que enlazan a un WhatsApp para recibir reportes, ubicar rutas en tiempo real, denunciar extorsiones o solicitar acompañamiento.

“Si alguien comparte su ruta, podemos acompañarlo durante su trayecto”, señaló el Fiscal. Agregó que familias provenientes de Estados Unidos que viajan hacia México han expresado sentirse más seguras al cruzar por Coahuila, incluso cuando el trayecto es más largo.

Fernández Montañez subrayó que, pese al amplio despliegue, la seguridad es un esfuerzo compartido. Invitó a respetar límites de velocidad, evitar conducir bajo efectos de alcohol o sustancias y mantener medidas básicas de autocuidado.

“Las medidas están, el aparato de comunicación también. Lo importante es que la gente se sienta segura y que no bajemos la guardia”, concluyó.

Temas


Ejército
Seguridad
Turismo

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

