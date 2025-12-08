Operativo histórico: Ejército, Marina y Guardia Nacional refuerzan seguridad en todo Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Coahuila activó uno de los operativos de seguridad más amplios del año con el despliegue de 10 mil elementos federales, estatales y municipales, informó el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

El objetivo es garantizar traslados seguros durante la temporada decembrina y evitar brechas que puedan poner en riesgo a los viajeros.

El Fiscal destacó que el operativo contempla la reciente incorporación de la Secretaría de Marina, que bajo nuevo mando proveniente de Tuxpan, Veracruz, arribó con 210 elementos federales. Tan solo en la Región Centro, unos 70 marinos ya recorren los límites con Nuevo León como parte del blindaje estatal.

La estrategia integra a la Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado y corporaciones municipales, todos bajo coordinación de la Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Son 10 mil efectivos en todo Coahuila: federales, estatales y municipales. Diez mil para no descuidar ningún camino rural ni una sola carretera. Estamos pendientes de todo”, afirmó Fernández Montañez.

El funcionario explicó que todos los filtros operarán por agrupamientos, sin puntos aislados, para reforzar la presencia en zonas estratégicas.