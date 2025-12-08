México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1

Les platico? Arre!

Aunque quiera, la 4T no podrá acallarlas ni evitar que el mundo entero las vea y escuche.

Las tres ciudades más importantes del País serán el megáfono que necesita la oposición ciudadana para hacerse escuchar sin riesgo a ser reprimida, como sucedió con las marchas de la Generación Z en el Zócalo.

Se van a colar los partidos de oposición, sí, pero “noliace”.

Es la trampa de la FIFA instigada por Donald Trump y avalada por los jerarcas del fútbol mundial desde su sede en Zurich, que son adoradores del dinero; ni modo, el balompié es un negocio, como todos los deportes de escala global.

Las áreas de seguridad e inteligencia de EEUU operarán a sus anchas en el territorio nacional, para proteger al turismo extranjero.

Las fuerzas policiales mexicanas deberán coordinarse con las estadounidenses y si no, pasarán por encima de ellas.

A eso se le llama en “idioma” mexicano: “Tendrán que apechugar e ingerir tubérculo poblano”.