/ 8 diciembre 2025
    México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026. Foto: Cuartoscuro/Presidencia

Plácido Garza DETONA En vez de olas, protestas contra el gobierno inundarán los estadios de CDMX, Guadalajara y Guadalupe, NL

Les platico? Arre!

Aunque quiera, la 4T no podrá acallarlas ni evitar que el mundo entero las vea y escuche.

Las tres ciudades más importantes del País serán el megáfono que necesita la oposición ciudadana para hacerse escuchar sin riesgo a ser reprimida, como sucedió con las marchas de la Generación Z en el Zócalo.

Se van a colar los partidos de oposición, sí, pero “noliace”.

Es la trampa de la FIFA instigada por Donald Trump y avalada por los jerarcas del fútbol mundial desde su sede en Zurich, que son adoradores del dinero; ni modo, el balompié es un negocio, como todos los deportes de escala global.

Las áreas de seguridad e inteligencia de EEUU operarán a sus anchas en el territorio nacional, para proteger al turismo extranjero.

Las fuerzas policiales mexicanas deberán coordinarse con las estadounidenses y si no, pasarán por encima de ellas.

A eso se le llama en “idioma” mexicano: “Tendrán que apechugar e ingerir tubérculo poblano”.

$!Imagen tomada de la cuenta de X de Clara Brugada, jefa del gobierno capitalino con el presidente de la FIFA Gianni Infantino.
Imagen tomada de la cuenta de X de Clara Brugada, jefa del gobierno capitalino con el presidente de la FIFA Gianni Infantino. Foto: Grupo Detona

Ya no es “seguridad nacional”; en el Mundial 2026 será seguridad internacional.

No habrá para la 4T otra opción que atragantarse enterita y cruda con la tan llevada y demagógicamente traída “soberanía”.

A ver si “El Señor de Palenque y los Pavorreales” cumple su amenaza de salir a la calle a defender a la presidenta, a la soberanía y a la democracia.

CAJÓN DESASTRE:

- Entonces, la cama está tendida.

- Los primeros en acostarse bien mansitos y mensitos fueron los representantes de México en la ceremonia del sorteo en Washington, DC.

- Una de ellas, Clara Brugada, gobernadora de CDMX, hasta se disfrazó de piñata para que se la cogieran a palos en redes y medios.

- Sí, la misma que salió a la calle en ridículas pijamas, alborotada con la nevada que cayó ese día sobre la capital de EEUU. Fue la primera víctima de esta trampa.

- Nos hizo recordar con su atuendo, al que vistió Tatiana Clouthier durante su fugaz paso como secretaria de Economía, en un evento oficial de la Casa Blanca.

- Mañana, Episodio 2. Televisa también muerde el polvo: Compra derechos para transmitir GP F1 de México en octubre 2026.

- Todo esto mañana, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, mas la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Plácido Garza

