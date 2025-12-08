México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
Plácido Garza DETONA En vez de olas, protestas contra el gobierno inundarán los estadios de CDMX, Guadalajara y Guadalupe, NL
Les platico? Arre!
Aunque quiera, la 4T no podrá acallarlas ni evitar que el mundo entero las vea y escuche.
Las tres ciudades más importantes del País serán el megáfono que necesita la oposición ciudadana para hacerse escuchar sin riesgo a ser reprimida, como sucedió con las marchas de la Generación Z en el Zócalo.
Se van a colar los partidos de oposición, sí, pero “noliace”.
Es la trampa de la FIFA instigada por Donald Trump y avalada por los jerarcas del fútbol mundial desde su sede en Zurich, que son adoradores del dinero; ni modo, el balompié es un negocio, como todos los deportes de escala global.
Las áreas de seguridad e inteligencia de EEUU operarán a sus anchas en el territorio nacional, para proteger al turismo extranjero.
Las fuerzas policiales mexicanas deberán coordinarse con las estadounidenses y si no, pasarán por encima de ellas.
A eso se le llama en “idioma” mexicano: “Tendrán que apechugar e ingerir tubérculo poblano”.
Ya no es “seguridad nacional”; en el Mundial 2026 será seguridad internacional.
No habrá para la 4T otra opción que atragantarse enterita y cruda con la tan llevada y demagógicamente traída “soberanía”.
A ver si “El Señor de Palenque y los Pavorreales” cumple su amenaza de salir a la calle a defender a la presidenta, a la soberanía y a la democracia.
CAJÓN DESASTRE:
- Entonces, la cama está tendida.
- Los primeros en acostarse bien mansitos y mensitos fueron los representantes de México en la ceremonia del sorteo en Washington, DC.
- Una de ellas, Clara Brugada, gobernadora de CDMX, hasta se disfrazó de piñata para que se la cogieran a palos en redes y medios.
- Sí, la misma que salió a la calle en ridículas pijamas, alborotada con la nevada que cayó ese día sobre la capital de EEUU. Fue la primera víctima de esta trampa.
- Nos hizo recordar con su atuendo, al que vistió Tatiana Clouthier durante su fugaz paso como secretaria de Economía, en un evento oficial de la Casa Blanca.
- Mañana, Episodio 2. Televisa también muerde el polvo: Compra derechos para transmitir GP F1 de México en octubre 2026.
- Todo esto mañana, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, mas la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.