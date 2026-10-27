Visita Cónsul General de Estados Unidos el Parque Industrial Alianza de Saltillo
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Las instalaciones que se encuentran en Derramadero fueron el destino para que la representante estadounidense observara el panorama industrial de la región
El Parque Industrial Alianza Derramadero, recibió la visita de la Cónsul General de Estados Unidos, Melissa A. Bishop, así lo dio a conocer recientemente el propio Grupo Alianza.
“Fue un placer dar la bienvenida a la Cónsul General de Estados Unidos, Melissa A. Bishop, en el Parque Industrial Alianza Derramadero para una visita guiada a nuestras instalaciones y la oportunidad de intercambiar ideas sobre la relación entre México y Estados Unidos”, indicaba.
La visita resaltaban también que brindó la oportunidad de conectar con directivos y altos directivos de empresas estadounidenses que operan en Derramadero y dentro del parque industrial, creando un espacio para el diálogo sobre el panorama empresarial y las oportunidades y desafíos que enfrentan las empresas de la región.
Finalmente resaltaron que Grupo Alianza cree que el crecimiento ocurre cuando empresas, gobiernos y comunidades conectan. Fomentar estas relaciones es esencial para fortalecer la colaboración, apoyar a la comunidad industrial y construir un ecosistema donde las empresas puedan crecer con confianza.