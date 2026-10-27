Visita Cónsul General de Estados Unidos el Parque Industrial Alianza de Saltillo

El Parque Industrial Alianza Derramadero, recibió la visita de la Cónsul General de Estados Unidos, Melissa A. Bishop, así lo dio a conocer recientemente el propio Grupo Alianza.

“Fue un placer dar la bienvenida a la Cónsul General de Estados Unidos, Melissa A. Bishop, en el Parque Industrial Alianza Derramadero para una visita guiada a nuestras instalaciones y la oportunidad de intercambiar ideas sobre la relación entre México y Estados Unidos”, indicaba.