Directores y gerentes de plantas se reúnen para evaluar la competitividad en las exportaciones en México

Dinero
/ 5 diciembre 2025
    Directores y gerentes de plantas se reúnen para evaluar la competitividad en las exportaciones en México
    Se informó que se tiene un grupo de Whatsapp donde participan los directores y gerentes de las plantas, con el fin de que puedan apoyase cuando tengan alguna necesidad en sus plantas. ESPECIAL.

Entre los temas que se abordaron estuvo cómo se integra el costo y cómo mejorar los procesos con automatización

En la 3a edición del Foro de directores y gerentes de plantas que realizó Canacintra Coahuila Sureste, se contó con 20 participantes y en este ocasión el tema que se abordó fue cómo ser más competitivos en México al cotizar un proyecto para exportación.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, indicó que éstas reuniones se realizan forma cuatrimestral, ésta fue la tercera reunión del año y el expositor en esta ocasión fue Xavier Hurtado.

TE PUEDE INTERESAR: Supuesta hija secreta de Putin afirma que está ‘realmente arrepentida’ por la guerra que desató su padre

Agregó que al abordar el tema de cómo ser más competitivo en México a la hora de cotizar un proyecto para exportación, se tocaron aspectos sobre cómo se integra el costo, cómo mejorar los procesos con automatización y eficientar la logística.

Asimismo durante la exposición, además de dar algunas recomendaciones a las empresas, dejó una calculadora para comprar a un proveedor de otra región del mundo y uno ubicado en México, para así tener un costeo mucho más preciso.

Después de la reunión comentó que se generó un networking entre los directores y gerentes de las plantas, por lo que pudieron compartir sus contactos, en está edición se contó con participantes de empresas como Tetakawi, Nutec, Emco, Weidmann y Pace Industries, entre otras.

Temas


Reuniones
Economía
exportaciones

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable