Directores y gerentes de plantas se reúnen para evaluar la competitividad en las exportaciones en México

En la 3a edición del Foro de directores y gerentes de plantas que realizó Canacintra Coahuila Sureste, se contó con 20 participantes y en este ocasión el tema que se abordó fue cómo ser más competitivos en México al cotizar un proyecto para exportación.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, indicó que éstas reuniones se realizan forma cuatrimestral, ésta fue la tercera reunión del año y el expositor en esta ocasión fue Xavier Hurtado.

Agregó que al abordar el tema de cómo ser más competitivo en México a la hora de cotizar un proyecto para exportación, se tocaron aspectos sobre cómo se integra el costo, cómo mejorar los procesos con automatización y eficientar la logística.

Asimismo durante la exposición, además de dar algunas recomendaciones a las empresas, dejó una calculadora para comprar a un proveedor de otra región del mundo y uno ubicado en México, para así tener un costeo mucho más preciso.

Después de la reunión comentó que se generó un networking entre los directores y gerentes de las plantas, por lo que pudieron compartir sus contactos, en está edición se contó con participantes de empresas como Tetakawi, Nutec, Emco, Weidmann y Pace Industries, entre otras.