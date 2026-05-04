Disminuyeron expectativas del sector empresarial de México en abril de 2026

El IAT de Industrias manufactureras reportó una caída de 0.5 puntos con un nivel de 49.7 puntos, siendo el apartado de producción el que reportó la mayor caída de 5 puntos en abril de 2026 con respecto al mismo mes de 2025; el aumento más alto lo reportó la categoría “Demanda nacional de sus productos” con una diferencia anual de 3.3 puntos en el cuarto mes de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025.

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET) reportó una caída anual de 1.2 puntos porcentuales en sus cifras originales, alcanzando un valor 50.7 en abril de 2026; asimismo, los valores por sector del Indicador Agregado de Tendencia (IAT) también reportaron caídas en sus cifras reales, a excepción del IAT de las empresas constructoras en el periodo antes mencionado.

En términos anuales las expectativas del empresariado del sector construcción aumentaron un punto porcentual de su IAT, alcanzando un valor general de 45.3 puntos. La caída más baja la reportó la categoría “Total de contratos y subcontratos” con una variación de 1.8 puntos; el alza más pronunciada la obtuvo el apartado “valor de las obras ejecutadas como contratista principal” con un aumento de 8.1 puntos en abril de 2026.

Las y los comerciantes reportaron una caída anual en sus expectativas del sector de 3.2 puntos, consiguiendo un valor general de su IAT de 53.5 puntos: la caída más baja (-14.1) la reportó el componente del IAT “ingresos por consignación y/o comisión”; el alza más alta (6.7) se registró en el apartado “compras netas”.

El IAT del sector servicios privados no financieros concretó un valor general anual de 50.9 puntos, reportando una variación de -0.9 puntos; las expectativas empresariales más bajas se reportaron en los “gastos por consumo de bienes y servicios” (-1.5 puntos) y al alza fue en el “personal ocupado total” (0.4 puntos porcentuales).

A excepción del sector servicios privados no financieros, las cifras originales de los IAT de las industrias manufactureras, construcción y comercio reportaron caídas en las expectativas en la categoría de personal ocupado total.