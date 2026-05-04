Sector automotriz de EU enfrenta un impacto de 5 mil mdd en materias primas

Las “Tres Grandes” automotrices estadounidenses señalaron el aumento de precios de los productos básicos al reportar sus ganancias del primer trimestre, obligándolos a una disciplina de costos más rigurosa. Según analistas, las empresas podrían reducir los descuentos en vehículos y aumentar los precios de las unidades si el conflicto se prolonga por más de seis meses.

En Estados Unidos, General Motors (GM), Ford y Stellantis han advertido que el golpe financiero derivado del aumento en los precios de las materias primas ascenderá a 5 mil millones de dólares en 2026, en tanto que la guerra en Medio Oriente persiste y afecta las cadenas de suministro de materiales, desde la gasolina y el aluminio hasta los plásticos y la pintura.

”La guerra en Irán ha elevado nuestros costos y su duración sigue siendo incierta”, declaró la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, en una presentación de resultados la semana pasada.

Barra añadió que el grupo está reduciendo el gasto en otras áreas para contrarrestar el alza del petróleo y otras materias primas.

GM estimó que la inflación de los insumos —incluyendo la logística y los mayores costos de los chips de memoria— podría reducir su beneficio operativo ajustado en hasta 2 mil millones de dólares este año, frente a su previsión anterior de 1,500 millones. Ford también advirtió de costos en la cadena de suministro de hasta 2 mil millones de dólares, un aumento interanual de mil millones.

Stellantis —que posee marcas como Fiat, Peugeot y Chrysler—, afirmó que estuvo mayormente protegido contra los aumentos de precios durante el 1T de 2026 gracias a sus coberturas financieras, pero proyectó que el impacto podría alcanzar aproximadamente los 1,200 millones de dólares este año.

El costo adicional estimado de 5 mil millones de dólares por la inflación de materias primas significa que su impacto será equivalente al golpe de 6 mil millones de dólares que los fabricantes esperan debido a los mayores aranceles en EU, observó el medio de comunicación Financial Times.

LOS IMPACTOS DEL BLOQUEO DE ORMUZ

Desde que la guerra del presidente Trump con Irán interrumpió el transporte marítimo global al bloquear el Estrecho de Ormuz, las automotrices se han mantenido a salvo del impacto inmediato gracias a contratos de precio fijo con proveedores. Si el conflicto dura otros dos meses, se espera que más proveedores exijan nuevos términos, y esos precios más altos se verían reflejados en unos seis meses, precisaron especialistas al Financial Times.

”Creo que ya pasamos el punto en el que diría que es solo un contratiempo temporal. No es algo de un par de semanas tras lo cual todo vuelve a la normalidad y simplemente compensamos ese costo”, señaló Albert Waas, socio automotriz de la consultora BCG.

El mayor punto de dolor para la industria automotriz ha sido el aluminio, cuyo precio en la Bolsa de Metales de Londres ha subido hasta un 16% desde el estallido de la guerra. Este metal se utiliza ampliamente en paneles de carrocería, motores y puertas. Gerrit Reepmeyer, socio de la consultora AlixPartners, estimó que el alza en los precios del aluminio podría añadir entre 500 y 1,500 dólares al costo de un vehículo si la situación persiste y no se aplican coberturas.

La directora financiera de Ford, Sherry House, comentó a los inversores que incluso antes del conflicto con Irán, “ya estábamos viendo escasez en la industria global. Luego vino lo del Medio Oriente”.

MAYORES PRESIONES POR COMPONENTES TECNOLÓGICOS

El alza en los precios del petróleo y el gas, junto con la escasez de nafta (un material derivado del crudo utilizado para producir plásticos), también presionará diversos componentes, desde interiores y revestimientos hasta neumáticos de caucho, según especialistas del sector automotriz.