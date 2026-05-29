Divide opiniones negociación del T-MEC en el sector privado

Tras la primera sesión de la revisión del T-MEC, algunos representantes del sector privado en Saltillo se manifestaron a favor dela negociación, esto al señalar que México terminará mucho mejor y con aspectos positivos en el tema energético, mientras que otros consideraron que vendrán revisiones anuales, por lo que se mantiene la incertidumbre.

El presidente del Consejo de Administración del GIS, Juan Carlos López Villarreal, consideró que a México le va a ir muy bien porque “vamos a quedar mejor que muchos otros países, porque tenemos que estar integrados como Norteamérica, pues lo que ya se hizo en cadenas de suministro es muy difícil deshacerlo, siempre y cuando tengamos las condiciones, no creo que va ser rápido, pero creo que vamos a terminar mejor”.

López Villarreal confió en que se pueda tener un nearshoring 2.0, donde ganen sectores como el energético porque el país necesita energía para crecer, así como el de transporte y automotriz, entre otros.

A su vez, el vicepresidente de Arca Continental, Luis Arizpe Jiménez, indicó que se observa que no será fácil; hay mucho más retos y desde su punto de vista consideró que habrá revisiones anuales.

Espera que se tenga un arreglo total o global, sin embargo, a como se observan las cosas, habría una tendencia con revisiones anuales, lo que creará incertidumbre. “El sector de exportación y la industria automotriz espera que queden como ésta en el T-MEC porque con ello a los tres países le va bien”, dijo.

Por su parte el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que a México le espera cosas positivas, sobre todo el tema energético; estiman que sea beneficioso para el país porque en ese tema se tiene mucha debilidad al perderse 7 a 8 años, sin embargo, esperan que ese mercado se abra a la iniciativa privada para abastecer los retos que tiene la industria.

Asimismo en el tema laboral ha habido muchas confusiones de cómo aplicar ciertas reclamaciones o denuncias que se han presentado tanto en Estados Unidos o México, por ello esperan que haya más claridad.

Mientras que el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, indicó que todavía hay mucha incertidumbre para negociarlo, el gobierno de Estados Unidos está considerando aspectos no solamente económicos, sino políticos y de migración.

“En el tema de autopartes y automotriz a Coahuila nos afecta particularmente por la vocación de la región, necesitamos esperar a que esto se empiece a dar y brincar la segunda mitad del año y ver si está certidumbre se ve más clara con los inversionistas y si tenemos algo de proyección de inversiones para el siguiente año, éstas sean aún más”, aseguró.

Finalmente el director de Molinos del Fénix, Rodolfo Espinosa Barrientos, confía que se le pueda dar continuidad a este tratado que se tiene desde hace varios años y con varias revisiones del mismo.

Indicó que la expectativa de todos es que se pueda renovar en buenas condiciones y evitar o reducir el tema de los aranceles.

Sin embargo, reconoció que hay muchas cosas que quizás todavía están por verse, por ello no será fácil y habrá una negociación difícil aunque por conveniencia de los tres países se espera que se pueda continuar con un esquema que ha sido de beneficio para todos.