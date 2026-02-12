Golpe al huachicol en Veracruz: aseguran 82 mil litros de combustible y 149 vehículos

Tras ejecutar cuatro órdenes de cateo en Minatitlán, Veracruz, la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó 149 vehículos, 25 contenedores, 17 tanques de almacenamiento y 82 mil 200 litros de hidrocarburo.

Las diligencias fueron encabezadas por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y con apoyo de la Policía Estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Un civil armado abatido y dos detenidos deja enfrentamiento en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

En un primer inmueble aseguraron 52 mil 200 litros de hidrocarburo, 25 tractocamiones, un camión, cuatro camionetas, 29 semirremolques tipo tanque simple, siete semirremolques tipo tanque full, seis plataformas con contenedor, 10 contenedores tipo Fractank-IBC y 11 tanques fijos de almacenamiento.

En un segundo domicilio fueron localizados dos tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones.

En el tercer predio aseguraron ocho semirremolques tipo tanque, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos de almacenamiento.

Finalmente, en una vivienda se localizaron 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores tipo IBC de material sintético, dos tanques cisterna móviles de material sintético, un semirremolque tipo tanque y un camión con tanque integrado.

Los inmuebles e indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.