El 85% de los trabajadores reajustados de GM han sido colocados en un empleo; la mayoría en la industria automotriz

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Dinero
/ 18 marzo 2026
    El 85% de los trabajadores reajustados de GM han sido colocados en un empleo; la mayoría en la industria automotriz
    Explicó que una parte del porcentaje restante de trabajadores que no se ha colocado en los empleos es porque se encontraban en edad de pensionarse, por lo que iniciaron los trámites. FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA.

Asimismo la funcionaria invitó a quienes se encuentran en búsqueda de trabajo a participar en la Feria de Empleo que se realizará el miércoles 25 de marzo en Saltillo

Entre un 80 a 85% de los trabajadores de General Motors Ramos Arizpe que fueron reajustados durante los meses de enero y febrero de este año, ya cuentan con un trabajo y en su mayoría en la industria automotriz, señaló la secretaria del trabajo, Nazira Zogbi Castro.

Recordó que en total fueron 1,800 los trabajadores reajustados en la armadora durante los meses mencionados, sin embargo, de acuerdo al corte de la semana pasada, el porcentaje señalado ya cuenta con un trabajo.

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En el caso de los que aún no se han colocado en un empleo, comentó que entre ellos hay quienes estaban en edad de pensionarse, por lo que se les ofreció acompañamiento a través de la Procuraduría del Trabajo, además de que con el sindicato se observó que a través de sus asesores jurídicos también se podría ayudar a tramitar su pensión.

Asimismo para aquellos que siguen buscando un empleo y todavía no se colocan, la funcionaria los invitó a participar en la Feria de Empleo que se realizará este miércoles 25 de marzo en Saltillo, para identificarlos, registrarlos y buscarles una oportunidad.

En esa feria se contará con dos mil vacantes y aunque va dirigida a mujeres, invitó a todos aquellos que no se han colocado en un empleo a que se pre registren para que identifiquen las vacantes disponibles.

Por otra parte, en relación a los proveedores que también realizaron reajuste de personal, Zogbi Castro comentó que el seguimiento se da sobre el número, no de la persona como tal, pero esperan en la próxima feria de empleo identificar a las personas que todavía no se colocan en un empleo.

Asimismo en relación a la pérdida de empleo que se presentó en Coahuila durante febrero de este año de 9,254 puestos, comentó que el mercado laboral tiende a equilibrarse, puede haber altas y luego bajas; en este caso comentó que los anuncios que se hicieron de recortes en enero no fueron todos durante ese mes, sino que las siguientes semanas también se hicieron reajustes aunque en menor cantidad.

Agregó que fueron ocho las empresas con despidos masivos, pero también hubo otras que despedían desde 5 hasta 20 personas, todo eso se sumó y dio el número que se presentó; mientras que para marzo no hay reajustes de manera extraordinaria, por lo que se espera un comportamiento más regular.

Finalmente Zogbi Castro dio a conocer que este viernes se realizará también una feria de empleo dirigida a mujeres, en este caso será en Torreón y se contará con mil vacantes, misma que se realizará en las instalaciones de la Canaco de ese municipio.

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