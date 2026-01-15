El consumo privado de México aumentó un 4.1% en octubre de 2025: Inegi

    El consumo privado de México aumentó un 4.1% en octubre de 2025: Inegi
    Comparando octubre de 2025 con el mismo mes de 2024, se observa un diferencial de 19.4 por ciento entre el consumo nacional y el consumo de bienes importados del extranjero. VANGUARDIA

Desde junio de 2025 se ha registrado variaciones positivas; en octubre hubo un crecimiento de 0.8% con respecto a septiembre del año anterior

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detectó que en octubre de 2025, a nivel anual, hubo un crecimiento de 4.1 por ciento en el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), métrica que permite conocer los cambios en el gasto que realizan los hogares mexicanos en bienes y servicios de consumo.

En 2025, los cambios porcentuales registrados desde junio hasta la última actualización que Inegi observó sobre el IMCP han sido positivos, registrando una tasa de crecimiento de 0.8 por ciento en octubre con respecto a septiembre del año anterior.

El IMCP en marzo y mayo presentaron tasas de crecimiento negativas, con valores de 0.1 y 0.4 por ciento, respectivamente en 2025.

Este indicador mensual se compone por el consumo nacional y de productos importados. El primer componente tuvo un crecimiento anual de 1.2 por ciento y el segundo de 20.6 por ciento con respecto a octubre de 2024, representando un diferencial de 19.4 puntos porcentuales entre estos dos.

CONSUMO PRIVADO DE BIENES DURADEROS Y NO DURADEROS

Entre enero y octubre de 2025, el consumo de bienes nacionales creció 0.5 por ciento si se compara con los del mismo periodo de 2024. Para los productos extranjeros (importaciones) se observó el mismo porcentaje.

A nivel anual, en octubre de 2025 se consumieron 30.3 por ciento más bienes importados no duraderos (ej. alimentos, bebidas, productos de limpieza y combustibles) y 25.3 por ciento bienes de origen extranjero duraderos (electrodomésticos, vehículos, muebles, etc).

Con respecto a los productos nacionales su consumo decreció 3.2 por ciento los duraderos y 4.8 por ciento los semi duraderos (ej. ropa, calzado) si se compara octubre de 2025 con el mismo mes de 2024.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

