El dólar se fortalece ante escasos avances por las tensiones geopolíticas

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Dinero
/ 28 abril 2026
    El dólar se fortalece ante escasos avances por las tensiones geopolíticas
    Las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense han aumentado, apoyando al dólar mientras los mercados se posicionan antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana. ESPECIAL.

Tanto la decisión de la Reserva Federal como la del banco central de Brasil serán catalizadores clave

El índice del dólar avanzó ligeramente este martes, respaldado por renovadas preocupaciones geopolíticas, ya que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mostraron escasos avances visibles.

Según un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, la falta de progreso mantiene en foco el riesgo de disrupciones continuadas en el estrecho de Ormuz, sosteniendo los precios del petróleo y reforzando las preocupaciones inflacionarias.

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Al mismo tiempo, informó que el real brasileño cotiza cerca de sus niveles más fuertes desde principios de 2024, respaldado por los elevados precios del petróleo, un entorno externo sólido y el atractivo del carry.

La mejora de los términos de intercambio y los flujos de capital han proporcionado soporte, aunque la fortaleza reciente del dólar ha limitado nuevas apreciaciones y podría mantener elevada la volatilidad a corto plazo.

En Brasil, el IPCA-15 de mediados de abril mostró una aceleración de la inflación en términos mensuales (0.89% m/m), aunque ligeramente por debajo de las expectativas; la inflación interanual aumentó hasta el 4.37%, también por debajo de las previsiones.

Tras el recorte de 25 puntos básicos del mes pasado, el mercado sigue inclinándose por otra reducción moderada en la próxima reunión, siendo la orientación futura clave para las expectativas de tasas.

Ante esto señaló que de cara al futuro, un tono menos acomodaticio por parte de cualquiera de ellos podría generar volatilidad en los mercados de divisas, con el dólar respaldado por las rentabilidades, mientras que la trayectoria del real dependerá del equilibrio entre el apoyo de las materias primas, el sentimiento global de riesgo y el rumbo de la política doméstica.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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