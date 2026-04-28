El dólar se fortalece ante escasos avances por las tensiones geopolíticas

El índice del dólar avanzó ligeramente este martes, respaldado por renovadas preocupaciones geopolíticas, ya que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mostraron escasos avances visibles.

Según un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, la falta de progreso mantiene en foco el riesgo de disrupciones continuadas en el estrecho de Ormuz, sosteniendo los precios del petróleo y reforzando las preocupaciones inflacionarias.

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Al mismo tiempo, informó que el real brasileño cotiza cerca de sus niveles más fuertes desde principios de 2024, respaldado por los elevados precios del petróleo, un entorno externo sólido y el atractivo del carry.

La mejora de los términos de intercambio y los flujos de capital han proporcionado soporte, aunque la fortaleza reciente del dólar ha limitado nuevas apreciaciones y podría mantener elevada la volatilidad a corto plazo.

En Brasil, el IPCA-15 de mediados de abril mostró una aceleración de la inflación en términos mensuales (0.89% m/m), aunque ligeramente por debajo de las expectativas; la inflación interanual aumentó hasta el 4.37%, también por debajo de las previsiones.

Tras el recorte de 25 puntos básicos del mes pasado, el mercado sigue inclinándose por otra reducción moderada en la próxima reunión, siendo la orientación futura clave para las expectativas de tasas.

Ante esto señaló que de cara al futuro, un tono menos acomodaticio por parte de cualquiera de ellos podría generar volatilidad en los mercados de divisas, con el dólar respaldado por las rentabilidades, mientras que la trayectoria del real dependerá del equilibrio entre el apoyo de las materias primas, el sentimiento global de riesgo y el rumbo de la política doméstica.