El oro cierra con niveles récord; la plata supera los 100 dólares la onza

Los precios de la plata superaron este viernes los 100 dólares la onza por primera vez en la historia, mientras que el oro alcanzó otro récord camino de los 5 mil dólares la onza.

Desde principios de 2026, las fricciones entre Estados Unidos y la OTAN en torno a Groenlandia, la preocupación por la independencia de la Reserva Federal (Fed) y la continua incertidumbre sobre los aranceles han impulsado los precios de estos metales.

Ante ello la plata se ha valorizado más de un 200% en el último año, impulsado también por los continuos problemas para aumentar la refinación del metal y la persistente ⁠escasez de oferta en el mercado.

“La plata debería seguir beneficiándose de muchas de las mismas fuerzas que apoyan la demanda de inversión en oro”, dijo Philip Newman, director de Metals Focus.

Además el platino amplió sus ganancias hasta alcanzar máximos históricos a causa de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica.

El oro al contado subió un 0.48%, para colocarse en los 4 mil 959.98 dólares la onza, tras tocar un récord de 4 mil 967.03 dólares a primera hora del día. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero ganaron un 0.98%, a 4 mil 961.20 dólares. Y la plata al contado subió un 4.05% hasta los 100.1 dólares la onza.

Entre otros metales preciosos en la LME, el platino al contado ganó un 4.21%, a 2 mil 740.25 dólares la onza. El paladio, por su parte, subió un 4.79%, a 2012.11 dólares.

Fue hace unos días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso atrás con respecto a imponer aranceles a piases que no apoyaran el plan sobre Groenlandia.

Ante ello los precios del petróleo cayeron el jueves cuando el Brent bajó 61 centavos, o un 0,9%, a 64.63 dólares el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos para marzo (WTI) cedía 54 centavos, o un 0.9%, a 60.08 dólares.