El oro cierra con niveles récord; la plata supera los 100 dólares la onza

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 23 enero 2026
    El oro cierra con niveles récord; la plata supera los 100 dólares la onza
    Las compras de los bancos centrales y un alejamiento más amplio del dólar también han apuntalado la ⁠subida del oro. FOTO: ESPECIAL.

Esto sucede debido a la gran demanda de activos de refugio por parte de los inversores en un entorno de agitación geopolítica provocada por Estados Unidos.

Los precios de la plata superaron este viernes los 100 dólares la onza por primera vez en la historia, mientras que el oro alcanzó otro récord camino de los 5 mil dólares la onza.

Desde principios de 2026, las fricciones entre Estados Unidos y la OTAN en torno a Groenlandia, la preocupación por la independencia de la Reserva Federal (Fed) y la continua incertidumbre sobre los aranceles han impulsado los precios de estos metales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Confirma Secretaría de Economía reajuste de 250 trabajadores en Martinrea

Ante ello la plata se ha valorizado más de un 200% en el último año, impulsado también por los continuos problemas para aumentar la refinación del metal y la persistente ⁠escasez de oferta en el mercado.

“La plata debería seguir beneficiándose de muchas de las mismas fuerzas que apoyan la demanda de inversión en oro”, dijo Philip Newman, director de Metals Focus.

Además el platino amplió sus ganancias hasta alcanzar máximos históricos a causa de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica.

El oro al contado subió un 0.48%, para colocarse en los 4 mil 959.98 dólares la onza, tras tocar un récord de 4 mil 967.03 dólares a primera hora del día. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero ganaron un 0.98%, a 4 mil 961.20 dólares. Y la plata al contado subió un 4.05% hasta los 100.1 dólares la onza.

Entre otros metales preciosos en la LME, el platino al contado ganó un 4.21%, a 2 mil 740.25 dólares la onza. El paladio, por su parte, subió un 4.79%, a 2012.11 dólares.

Fue hace unos días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso atrás con respecto a imponer aranceles a piases que no apoyaran el plan sobre Groenlandia.

Ante ello los precios del petróleo cayeron el jueves cuando el Brent bajó 61 centavos, o un 0,9%, a 64.63 dólares el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos para marzo (WTI) cedía 54 centavos, o un 0.9%, a 60.08 dólares.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
alza de precios

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
La muestra audiovisual se inaugurará este sábado en la Sala Emilio “Indio” Fernández y será el inicio de un proyecto itinerante de memoria colectiva.

Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una conferencia de prensa al final de la cumbre de la UE en Bruselas.

Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
Las plumas han evolucionado durante 150 millones de años, hoy existen seis tipos distintos, todos fabricados con queratina, como el cabello humano.

Esta pluma es una obra maestra de la naturaleza

El presidente Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde anunció los contornos de un posible acuerdo sobre el Ártico.

Un posible acuerdo sobre Groenlandia abarcaría bases militares soberanas para EU y prohibiciones para Rusia y China