El oro y la plata alcanzan máximos por temor a nuevos aranceles de EU

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 19 enero 2026
    El oro y la plata alcanzan máximos por temor a nuevos aranceles de EU
    El precio del oro y de la plata, considerados inversiones refugio, aumentó, mientras el dólar se depreció y los futuros europeos y estadounidenses se hundieron. FOTO: ESPECIAL.

Las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur y Wellington cayeron en la apertura del lunes

NUEVA YORK.-Ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a varios países europeos, que se oponen a que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, el oro y la plata alcanzaron el lunes precios récord.

Durante la sesión matinal de las bolsas asiáticas se produjo una carrera hacia los activos refugio, lo que llevó el precio del oro a 4 mil 690.59 dólares la onza, mientras que la plata alcanzó los 94.12 dólares la onza.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca el Foro Económico Mundial; encuestados esperan más confrontaciones entre países

No obstante, se registraron aumentos en las bolsas de Seúl y Taipéi.

Ante la gravedad de la situación, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció una cumbre extraordinaria de los líderes de la Unión Europea en los próximos días, tras una reunión de emergencia de los embajadores de los países del bloque.

Fue el pasado viernes que tras un intento fallido de resolver las diferencias con las autoridades de la isla ártica y de Dinamarca, Trump anunció que impondría aranceles contra ocho países por oponerse a sus demandas.

Precisó que a partir del 1 de febrero impondría aranceles de 10% sobre las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

Estos gravámenes subirían a 25% para el 1 de junio si siguen oponiéndose, indicó Trump.

Temas


Dinero
Economía
aumento de precios

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad
true

POLITICÓN: Coahuila no fue espectador en la operación contra director de VANGUARDIA; hay indicios de coordinación
El Municipio comprará nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y el área de Tránsito.

Saltillo incorporará equipo antimotín
Mientras Venezuela enfrentaba escasez y crisis económica, la fortuna de Nicolás Maduro habría alcanzado los 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela

¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

El quarterback saltillense Sergio Reséndiz volvió a casa tras ser seleccionado por los Dinos de Saltillo en el Draft LFA 2.0, reforzando el proyecto rumbo al Tazón México IX.

Dinos de Saltillo refuerzan su roster en el Draft LFA 2.0 y regresan al QB Sergio Reséndiz
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El aumento descontrolado de los precios de los alimentos ha obligado a las familias a racionar cada producto, dejando muchos refrigeradores prácticamente desiertos ante la imposibilidad de reponer lo básico.

El mayor reto de Venezuela no es el petróleo, es llevar comida a la mesa