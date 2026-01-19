El oro y la plata alcanzan máximos por temor a nuevos aranceles de EU

NUEVA YORK.-Ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a varios países europeos, que se oponen a que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, el oro y la plata alcanzaron el lunes precios récord.

Durante la sesión matinal de las bolsas asiáticas se produjo una carrera hacia los activos refugio, lo que llevó el precio del oro a 4 mil 690.59 dólares la onza, mientras que la plata alcanzó los 94.12 dólares la onza.

No obstante, se registraron aumentos en las bolsas de Seúl y Taipéi.

Ante la gravedad de la situación, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció una cumbre extraordinaria de los líderes de la Unión Europea en los próximos días, tras una reunión de emergencia de los embajadores de los países del bloque.

Fue el pasado viernes que tras un intento fallido de resolver las diferencias con las autoridades de la isla ártica y de Dinamarca, Trump anunció que impondría aranceles contra ocho países por oponerse a sus demandas.

Precisó que a partir del 1 de febrero impondría aranceles de 10% sobre las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

Estos gravámenes subirían a 25% para el 1 de junio si siguen oponiéndose, indicó Trump.