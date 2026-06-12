El oro y la plata registran ganancias tras cancelación de ataques de EU a Irán

El oro y la plata registran ganancias la mañana del viernes, la primera vez en casi una semana que los metales preciosos no pierden valor, lo que podría marcar el final de su racha de pérdidas más larga en meses.

De acuerdo a lo que se informó el precio de la plata se sitúa alrededor de los 67 dólares, un incremento de casi el 5%, mientras que el oro también subió cerca de un 3%, alcanzando los 4 mil 223.70 dólares.

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El precio de la plata supone un aumento de casi el 5%, aunque a primera hora de la mañana alcanzó un máximo intradiario superior a los 68 dólares.

El oro también sube casi un 3%, hasta los 4 mil 223.70 dólares, tras haber alcanzado un máximo de 4 mil 267.80 dólares al inicio de la sesión.

Cabe recordar que ambos metales cayeron durante cinco sesiones consecutivas hasta el jueves, informó el Wall Street Journal, lo que, de acuerdo con el diario, representa su racha de pérdidas más larga desde finales de marzo.

Se estima que el repunte de los metales se debe a la cancelación por parte del presidente Donald Trump de los ataques previstos contra Irán el pasado jueves y a su afirmación de que se está cerca de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra.