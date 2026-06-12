El oro y la plata registran ganancias tras cancelación de ataques de EU a Irán

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    El oro y la plata registran ganancias tras cancelación de ataques de EU a Irán
    Los precios del petróleo cayeron después de que Trump cancelara los ataques contra Irán, lo que también fue beneficioso para los metales. ESPECIAL.

Aunque se espera que ambos metales sigan siendo volátiles en medio de la guerra con Irán y las futuras subidas de los tipos de interés

El oro y la plata registran ganancias la mañana del viernes, la primera vez en casi una semana que los metales preciosos no pierden valor, lo que podría marcar el final de su racha de pérdidas más larga en meses.

De acuerdo a lo que se informó el precio de la plata se sitúa alrededor de los 67 dólares, un incremento de casi el 5%, mientras que el oro también subió cerca de un 3%, alcanzando los 4 mil 223.70 dólares.

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El precio de la plata supone un aumento de casi el 5%, aunque a primera hora de la mañana alcanzó un máximo intradiario superior a los 68 dólares.

El oro también sube casi un 3%, hasta los 4 mil 223.70 dólares, tras haber alcanzado un máximo de 4 mil 267.80 dólares al inicio de la sesión.

Cabe recordar que ambos metales cayeron durante cinco sesiones consecutivas hasta el jueves, informó el Wall Street Journal, lo que, de acuerdo con el diario, representa su racha de pérdidas más larga desde finales de marzo.

Se estima que el repunte de los metales se debe a la cancelación por parte del presidente Donald Trump de los ataques previstos contra Irán el pasado jueves y a su afirmación de que se está cerca de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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