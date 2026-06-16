El oro y la plata repunta tras el acuerdo entre EU–Irán

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    El oro y la plata repunta tras el acuerdo entre EU–Irán
    La atención del mercado se dirige ahora a una serie de reuniones de bancos centrales esta semana, incluida la decisión de la Reserva Federal. ESPECIAL.

En periodos de tasas elevadas, los inversores suelen preferir activos con rendimiento frente al oro, que no lo genera

El oro repuntó luego de que el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico redujo las expectativas de una nueva alza de tasas por parte de la Reserva Federal.

El oro al contado subía 0.8%, hasta 4 mil 338.51 dólares por onza por la mañana, acumulando una recuperación cercana al 8% desde el mínimo de casi seis meses registrado la semana pasada. Los futuros en Estados Unidos avanzaban 0.2%, a 4mil 358.90 dólares.

Asimismo la plata al contado subía 0.3%, a 70.24 dólares por onza. Las importaciones de plata de India cayeron en mayo a su nivel más bajo en más de tres años, tras el endurecimiento de las restricciones a las compras externas.

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Fue el pasado lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, informó que el el acuerdo con Irán ya fue firmado y que su contenido se divulgará tras la formalización prevista para el viernes. Añadió que el Estrecho de Ormuz estaría “totalmente abierto”.

Según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de una subida de tasas en diciembre retrocedieron al 58%, desde alrededor del 70% previo al anuncio.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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