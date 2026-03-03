El oro y la plata se desploman; hay preocupaciones por inflación a causa de guerra en Irán

Debido a que el mercado está dando más peso a los riesgos derivados de la guerra en Oriente Medio y, por tanto, reduciendo sus expectativas de recortes de tipos de interés, los metales preciosos cayeron la mañana del martes.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán genera temores inflacionarios al fortalecerse el dólar hasta un máximo de cinco semanas, tiempo que estima el presidente Donald Trump, podría extenderse el conflicto.

El precio de la plata era de 80.67 dólares por la mañana, una caída de más de un 9%, aunque el precio sigue ligeramente por encima del mínimo de 78.06 dólares que alcanzó esa misma mañana.

La plata ha perdido una gran parte de su valor desde el lunes, cuando subió a unos 97 dólares, su valor más alto desde que cayó desde un máximo histórico de más de 120 dólares a finales de enero.

El oro también sufre pérdidas el martes por la mañana, con un precio que se mantiene alrededor de 5 mil 049.60 dólares, una caída de alrededor de un 5%.

Algunos expertos culpan al fortalecimiento del dólar, y señalan que está disparándose de forma absoluta, al igual que los bonos del Tesoro estadounidenses.

PESO CAE A NIVELES NO VISTOS DESDE ENERO

El peso cotizaba en 17.6110 unidades, con una depreciación de un 1.8%, a medida que el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas, subía a su nivel más alto en más de un mes.

Con el deterioro del martes, el peso apuntaba a su cuarta jornada consecutiva de pérdidas, con un ‌debilitamiento acumulado de un 2.6%.