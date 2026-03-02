El oro y la plata suben moderadamente tras conflictos en Irán

MADRID.- El precio del oro, activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, y el de la plata, suben este lunes moderadamente tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán del fin de semana.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del oro avanza el 1.9% a las 7:15 de este martes (6.15 GMT) y se cambia a 5 mil 378.88 dólares por onza.

No obstante, durante la madrugada ha llegado a situarse en un máximo de 5 mil 393.28 dólares.

El oro mantiene en las últimas semanas una tendencia ascendente con la que intenta aproximarse a los máximos históricos del pasado 28 de enero, cuando alcanzó los 5 mil 595.47 dólares por onza.

Por su parte, la plata se revaloriza este lunes el 1.35%, hasta los 95.05 dólares.

En el inicio de la cotización de este lunes, la plata ha llegado a subir con mucha más fuerza, hasta rozar los 100 dólares (99.68 dólares).

Otros metales también suben este lunes. El cobre gana un leve 0.16%, hasta los 13 mil 391 dólares en el mercado de futuros de Londres.