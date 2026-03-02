El oro y la plata suben moderadamente tras conflictos en Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 2 marzo 2026
    El oro y la plata suben moderadamente tras conflictos en Irán
    Fue el día de hoy que la guerra en Medio Oriente se intensificó, mientras que el presidente Donald Trump señaló que podría durar cinco semanas ESPECIAL.

Los inversores se han lanzado a comprar el refugio tradicional tras los ataques de EU e Israel a Irán

MADRID.- El precio del oro, activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, y el de la plata, suben este lunes moderadamente tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán del fin de semana.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del oro avanza el 1.9% a las 7:15 de este martes (6.15 GMT) y se cambia a 5 mil 378.88 dólares por onza.

No obstante, durante la madrugada ha llegado a situarse en un máximo de 5 mil 393.28 dólares.

El oro mantiene en las últimas semanas una tendencia ascendente con la que intenta aproximarse a los máximos históricos del pasado 28 de enero, cuando alcanzó los 5 mil 595.47 dólares por onza.

Por su parte, la plata se revaloriza este lunes el 1.35%, hasta los 95.05 dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Amanecen a la baja mercados financieros por ataques de EU e Irán; aerolíneas afectadas y petróleo

En el inicio de la cotización de este lunes, la plata ha llegado a subir con mucha más fuerza, hasta rozar los 100 dólares (99.68 dólares).

Otros metales también suben este lunes. El cobre gana un leve 0.16%, hasta los 13 mil 391 dólares en el mercado de futuros de Londres.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Petróleo
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Área de disparo

Área de disparo
true

Palabras de gratitud
true

POLITICÓN: Entre la 4T y el PRI, el SNTE y la CTM son clave en el tablero político de Coahuila
La corporación de Ramos Arizpe reportó el deceso de su elemento; la principal línea de investigación apunta a una autolesión.

Investigan presunto suicidio de policía en estación Paredón de Ramos Arizpe

Una columna de humo negro se eleva desde un almacén en la zona industrial de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, tras los informes de ataques iraníes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026.

Millonarios pagan 350 mil dólares para huir de Dubái y Abu Dhabi en aviones privados, mientras siguen los bombardeos
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
Un monumento en memoria de las víctimas de Jeffrey Epstein cerca del Rancho Raphael, anteriormente conocido como el Rancho Zorro, propiedad de Epstein, en Stanley, Nuevo México.

El rancho de Epstein en Nuevo México está bajo escrutinio. Podría ser demasiado tarde
Un Irán gravemente debilitado ya no intimidará ni amenazará a sus vecinos de la misma manera, y el impacto regional podría ser comparable al colapso de la Unión Soviética.

Los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico debilitan su imagen de lugares seguros