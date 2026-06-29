El oro y plata caen por temores sobre mayor inflación por la guerra en Irán

Los precios del oro y la plata cayeron el lunes ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán que impulsaron al alza los precios del petróleo y ‌avivaron los temores de inflación.

El oro al ⁠contado bajaba un 1.3%, a 4 mil 36.19 dólares por onza, a las 10:53 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto caían un 1.1%, a 4 mil 51 dólares por onza.

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Asimismo la plata al contado caía un 2.4%, a ⁠57.73 dólares por onza, mientras que el platino bajaba un 1.4%, a 1,590.70 dólares, y el paladio subía un 0.6%, a 1,216.67 dólares.

Fue el pasado viernes que el oro registró una caída semanal del 1.7% y se encaminaba hacia su cuarta pérdida mensual consecutiva superior al 10 por ciento.

El domingo Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, poco después de que el presidente Donald Trump amenazó con que la República Islámica dejaría de existir si no respetaba el acuerdo para poner fin a la guerra.

Asimismo el lunes el presidente de Estados Unidos anunció que la reunión tendrá lugar el martes en la capital de Qatar tras el intercambio de disparos en el estrecho de Ormuz

Aunque ⁠el oro suele considerarse una cobertura frente a la inflación, ⁠su atractivo tiende a disminuir en ⁠un entorno de tasas de interés elevadas, ya que no genera intereses.