El oro y plata caen por temores sobre mayor inflación por la guerra en Irán

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    El oro y plata caen por temores sobre mayor inflación por la guerra en Irán
    Irán y Estados Unidos acordaron poner fin a las recientes hostilidades en el golfo Pérsico y reanudar las conversaciones sobre su disputa por el estrecho de Ormuz. ESPECIAL.

Este metal, que no genera rendimiento, también sufre el impacto de las crecientes apuestas sobre las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal

Los precios del oro y la plata cayeron el lunes ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán que impulsaron al alza los precios del petróleo y ‌avivaron los temores de inflación.

El oro al ⁠contado bajaba un 1.3%, a 4 mil 36.19 dólares por onza, a las 10:53 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto caían un 1.1%, a 4 mil 51 dólares por onza.

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Asimismo la plata al contado caía un 2.4%, a ⁠57.73 dólares por onza, mientras que el platino bajaba un 1.4%, a 1,590.70 dólares, y el paladio subía un 0.6%, a 1,216.67 dólares.

Fue el pasado viernes que el oro registró una caída semanal del 1.7% y se encaminaba hacia su cuarta pérdida mensual consecutiva superior al 10 por ciento.

El domingo Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, poco después de que el presidente Donald Trump amenazó con que la República Islámica dejaría de existir si no respetaba el acuerdo para poner fin a la guerra.

Asimismo el lunes el presidente de Estados Unidos anunció que la reunión tendrá lugar el martes en la capital de Qatar tras el intercambio de disparos en el estrecho de Ormuz

Aunque ⁠el oro suele considerarse una cobertura frente a la inflación, ⁠su atractivo tiende a disminuir en ⁠un entorno de tasas de interés elevadas, ya que no genera intereses.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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