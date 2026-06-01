El sector privado reduce al 1.09% el pronóstico de crecimiento de México para 2026

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    El sector privado reduce al 1.09% el pronóstico de crecimiento de México para 2026
    Entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, están el nivel general la gobernanza, las condiciones económicas internas y las condiciones externas, entre otros. CUARTOSCURO.

Por otro lado los expertos mejoraron levemente la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2026

CDMX.- Especialistas del sector privado redujeron al 1.09% el pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) mexicano para 2026, tras una estimación previa del 1.39%, según indicó este lunes la quinta encuesta mensual del año del Banco de México (Banxico).

Asimismo, la previsión para 2027 cayó para quedar en el 1.78% tras una estimación anterior del 1.82%, de acuerdo con la media de los 43 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros consultados por el banco central, entre el 18 y el 27 de mayo.

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Estas proyecciones se difunden tras revelarse una caída del 0.6% del PIB de México en el primer trimestre de 2026, con lo que rompió una racha de cuatro trimestres consecutivos en terreno positivo, aunque de forma anual tuvo un avance de 0.2%.

Por otro lado, los expertos mejoraron levemente la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2026 a una estimación del 4.36% desde una previa del 4.37%.

Esta previsión llega después de que la tasa de inflación bajara al 4.45% en abril.

Para 2027, los especialistas elevaron la proyección de la inflación al 3.84%, poco mayor al 3.82% del mes precedente, aunque aún por encima de la meta del 3% del banco central.

Como factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, los expertos destacaron a nivel general la gobernanza (42%), las condiciones económicas internas (26%) y las condiciones externas (22%).

Mientras que a nivel particular resaltaron la inseguridad pública (19%), la política sobre comercio exterior (12%), la ausencia de un cambio estructural en México (9%), otros problemas de falta de estado de derecho (9%) y la debilidad en el mercado interno (8%).

Los analistas mejoraron la perspectiva del tipo de cambio al estimar ahora que la moneda mexicana cerrará 2026 en 17.90 unidades por dólar, menor a la proyección anterior de 18.02 pesos por dólar.

Para 2027, los especialistas calculan que la moneda mexicana se intercambiará en 18.50 unidades por dólar, menor al estimado de 18.55 del mes anterior.

Sobre el sector externo, para 2026 las expectativas sobre el déficit comercial se redujeron a 10 mil 205 millones de dólares desde las anteriores de 10 mil 961 millones de dólares.

Asimismo, el pronóstico de la inversión extranjera directa (IED) se elevó levemente a una proyección de 41 mil 388 millones de dólares desde una anterior de 41 mil 240 millones de dólares.

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