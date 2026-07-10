El turismo internacional en México crece un 5.3 % en mayo

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    El turismo internacional en México crece un 5.3 % en mayo
    Fue ayer que se informó que el decenso de turistas se reflejó en los que viajaron de Estados Unidos a México por avión, con una contracción anual de 6.5%, registrando su peor desempeño en los últimos cinco años CUARTOSCURO.

Arribaron un total de 8.35 millones de turistas extranjeros en el quinto mes del año 2026

CDMX.- México recibió en mayo un 5.3% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2025, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al país llegaron 8.35 millones de turistas extranjeros en el quinto mes de 2026, comparado con los 7.93 millones del mismo periodo del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

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El principal repunte anual sucedió en los turistas fronterizos, que en mayo de 2026 crecieron un 17.8% interanual hasta superar los 1.71 millones de personas.

En contraste, la cifra de quienes llegaron por avión decreció un 7.5%, hasta los 1.55 millones.

Por otro lado, el gasto total de los turistas internacionales bajó en mayo un 0.3% interanual al pasar de 2 mil 618.8 millones de dólares a 2 mil 610.1 millones.

Asimismo, el gasto medio de cada turista descendió un 5.3% hasta los 312.3 dólares, comparado con los 329.9 dólares de abril de 2025. Los datos reflejan una tendencia al alza del turismo en México, que recibió 47.78 millones de turistas internacionales en 2025, un 6.1% más que en 2024, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de la covid-19.

El ingreso de divisas por viajeros internacionales en 2025 totalizó 34 mil 991.6 millones de dólares, un 6.2% más que el año anterior. México es el sexto país más visitado del mundo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), mientras que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha fijado como meta llegar al top 5.

La economía relacionada con el turismo, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, creció un 1.3% anual al cierre de 2025.

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