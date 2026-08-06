Eli Lily invertirá en México con más investigación sobre obesidad

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Eli Lily invertirá en México con más investigación sobre obesidad
    Phelipe Philippsen, presidente de Lilly México, señaló que la empresa prevé incorporar innovaciones de manera anual hasta 2030. UNSPLASH

El presidente de esta farmacéutica estadounidense señaló que colaboraría con el sector público y que hay oportunidades en el marco regulatorio

Eli Lilly reforzará su posición en México mediante el incremento de inversión en investigación clínica, la ampliación de su portafolio y la colaboración con el sector público. La decisión responde a la alta prevalencia de enfermedades crónicas en el país, donde más del 70% de la población vive con sobrepeso u obesidad.

Phelipe Philippsen, presidente de Lilly México, señaló que la empresa prevé incorporar de dos a tres nuevas moléculas o innovaciones de manera anual hasta 2030. Parte de esta estrategia es la investigación clínica, rubro en el que la farmacéutica incrementó su presupuesto de 15 millones de dólares en 2020 a 100 millones de dólares para 2025.

https://vanguardia.com.mx/vida/bienestar/lanza-eli-lilly-un-nuevo-formato-de-kwikpen-un-medicamento-inyectable-contra-la-obesidad-PM19372386

“México es hoy un mercado muy estratégico. En los últimos tres años logramos posicionarlo como un mercado muy importante porque hay muchos pacientes que necesitan nuestros tratamientos, no sólo en obesidad, sino en otras enfermedades”, afirmó.

Actualmente, Lilly desarrolla más de 60 estudios clínicos en el país, con la participación de más de 10 mil pacientes mexicanos. Cerca del 50% de estos ensayos se concentran en el área de cardiometabolismo, enfocado en el tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades.

En materia regulatoria, la firma observó mejores condiciones de operación impulsadas por la reducción en los tiempos de autorización para nuevos estudios clínicos. A pesar de los desafíos persistentes en los trámites, Philippsen destacó la disposición de la industria para colaborar con las autoridades regulatorias en la agilización de estos procesos.

Asimismo, la estrategia comercial de la compañía contempla también la atención a la salud pública con la inclusión del combate a la obesidad dentro de las prioridades del Gobierno federal que facilitará el despliegue de tratamientos en el mercado local. La farmacéutica mantendrá su participación en las compras consolidadas del sector salud con insumos en áreas clave como oncología, inmunología e insulinas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


diabetes
Obesidad
Salud

Localizaciones


México

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mejor papel

El mejor papel
true

Coahuila: Prepara PRI mega alianza para la elección del 2027
El aseguramiento se realizó en julio pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera federal 57, en Coahuila.

Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila
Las autoridades coahuilenses y norteamericanas dieron seguimiento a la huida del hombre que mató a tres en Saltillo.

Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal
Romina Hinojosa completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.

Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil
El brote está ligado a chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors, procedentes de Sinaloa.

Advierte EU de brote de 345 casos de salmonela por jalapeños procedentes de México
Las tres organizaciones han exigido que se rindan cuentas por el asesinato de Khalil y lo han descrito como parte de un patrón más amplio de impunidad por parte del ejército israelí hacia los civiles

Afirman que el ataque israelí que mató a una periodista en Líbano fue un crimen de guerra
true

POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad