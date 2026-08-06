Eli Lily invertirá en México con más investigación sobre obesidad

Phelipe Philippsen, presidente de Lilly México, señaló que la empresa prevé incorporar de dos a tres nuevas moléculas o innovaciones de manera anual hasta 2030. Parte de esta estrategia es la investigación clínica, rubro en el que la farmacéutica incrementó su presupuesto de 15 millones de dólares en 2020 a 100 millones de dólares para 2025.

Eli Lilly reforzará su posición en México mediante el incremento de inversión en investigación clínica, la ampliación de su portafolio y la colaboración con el sector público. La decisión responde a la alta prevalencia de enfermedades crónicas en el país, donde más del 70% de la población vive con sobrepeso u obesidad.

“México es hoy un mercado muy estratégico. En los últimos tres años logramos posicionarlo como un mercado muy importante porque hay muchos pacientes que necesitan nuestros tratamientos, no sólo en obesidad, sino en otras enfermedades”, afirmó.

Actualmente, Lilly desarrolla más de 60 estudios clínicos en el país, con la participación de más de 10 mil pacientes mexicanos. Cerca del 50% de estos ensayos se concentran en el área de cardiometabolismo, enfocado en el tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades.

En materia regulatoria, la firma observó mejores condiciones de operación impulsadas por la reducción en los tiempos de autorización para nuevos estudios clínicos. A pesar de los desafíos persistentes en los trámites, Philippsen destacó la disposición de la industria para colaborar con las autoridades regulatorias en la agilización de estos procesos.

Asimismo, la estrategia comercial de la compañía contempla también la atención a la salud pública con la inclusión del combate a la obesidad dentro de las prioridades del Gobierno federal que facilitará el despliegue de tratamientos en el mercado local. La farmacéutica mantendrá su participación en las compras consolidadas del sector salud con insumos en áreas clave como oncología, inmunología e insulinas.