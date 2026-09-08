Empleados y empleadas de EU no cambian de trabajo por bajas expectativas de encontrar uno mejor

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    Empleados y empleadas de EU no cambian de trabajo por bajas expectativas de encontrar uno mejor
    El empleo de “cuello azul” en Estados Unidos concentra el grueso de la generación de trabajos en la economía, superando al empleo de “cuello blanco”. VANGUARDIA

El periódico The Wall Street Journal reportó que la generación de trabajo se han mantenido en la economía estadounidense, aunque el mercado laboral se encuentra cauteloso

Las contrataciones y el empleo en Estados Unidos (EU) dejan ver un panorama de cautelosa estabilidad, pues mientras las y los contratados estadounidenses con título universitario forman parte de una baja tasa de desempleo, no hay muchas expectativas de encontrar un mejor empleo que el que ya tienen, reportó The Wall Street Journal (WSJ).

A pesar de que EU sumó 162 mil nuevos empleos en agosto, según el Informe de Empleo publicado el viernes 4 de septiembre de 2026, la agencia de expertos Burning Glass Institute mencionó que “la gente siente que afuera no hay grandes opciones” laborales.

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El entorno laboral se encuentra de “poca contratación y pocos despidos”, por lo que los trabajadores que han logrado asegurar un puesto se aferran a él, especialmente en las industrias de cuello blanco, donde el mercado dista mucho de ser tan dinámico como en los sectores de cuello azul.

El WSJ entrevistó a un economista laboral de la Universidad de Míchigan, Betsey Stevenson, quien comparó este entorno laboral con un restaurante lleno donde todas las mesas se ocuparon hace 10 minutos: no importa cuántas mesas haya ni cuánto tiempo lleves esperando, nadie consigue mesa hasta que alguien se levanta.

TRABAJO EN EU ESTÁ CONCENTRADO EN LOS “CUELLO AZUL”

Más de un tercio de los empleos creados este año provienen del sector de la salud en Estados Unidos. El sector de la construcción, beneficiado por el auge en la edificación de centros de datos, también ha registrado avances. La manufactura, que perdió puestos el año pasado por la preocupación sobre los aranceles, se ha recuperado. La tasa de desempleo general se mantiene baja, en un 4.1%, registró el WSJ con base al Informe de Empleo de EU.

El panorama no es idéntico para los empleos de cuello blanco (oficinistas, profesionistas, que no requieren esfuerzo físico directo), ya que sus contrataciones suelen ser de menos rotación, precisó WSJ.

DESEMPLEO: TERROR LABORAL O SOBRE LA EXPECTATIVA NO REALIZADA

En términos absolutos, el WSJ encontró que la tasa de desempleo para las personas con título en sus años de mayor productividad laboral (de 25 a 54 años) promedió un 2.7% durante los 12 meses que finalizaron en julio, eso está muy por debajo de la tasa del 3.6% para los trabajadores que solo tienen algunos estudios universitarios, y del 4.7% para quienes únicamente cuentan con un diploma de secundaria.

Por otro lado, cuanto más físico y presencial es el trabajo, más bajo tiende a ser el desempleo según los estándares históricos que analizó Burning Glass Institute. El próspero informe de empleo del viernes pasado reforzó la tendencia: los servicios de alimentación y lugares de bebida sumaron 59 mil empleos en agosto, más de un tercio de los 162 mil puestos creados en la economía estadounidense el mes pasado.

Este panorama se complejiza al tener en cuenta que casi dos millones de estadounidenses llevan al menos medio año fuera del mercado laboral.

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Wall Street Journal especificó que los desempleados de larga duración —personas que han buscado trabajo sin éxito durante 27 semanas o más— representaron el 27% de los desempleados en agosto, y notablemente superior a lo registrado dos años antes, cuando la cifra se acercaba al 21%.

Una encuesta de Gallup reveló que, entre las personas empleadas y desempleadas que buscaban trabajo en agosto, solo el 33% consideraba que era un buen momento para encontrar un empleo de calidad.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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