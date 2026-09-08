Empleados y empleadas de EU no cambian de trabajo por bajas expectativas de encontrar uno mejor

A pesar de que EU sumó 162 mil nuevos empleos en agosto, según el Informe de Empleo publicado el viernes 4 de septiembre de 2026, la agencia de expertos Burning Glass Institute mencionó que “la gente siente que afuera no hay grandes opciones” laborales.

Las contrataciones y el empleo en Estados Unidos (EU) dejan ver un panorama de cautelosa estabilidad, pues mientras las y los contratados estadounidenses con título universitario forman parte de una baja tasa de desempleo, no hay muchas expectativas de encontrar un mejor empleo que el que ya tienen, reportó The Wall Street Journal (WSJ).

El entorno laboral se encuentra de “poca contratación y pocos despidos”, por lo que los trabajadores que han logrado asegurar un puesto se aferran a él, especialmente en las industrias de cuello blanco, donde el mercado dista mucho de ser tan dinámico como en los sectores de cuello azul.

El WSJ entrevistó a un economista laboral de la Universidad de Míchigan, Betsey Stevenson, quien comparó este entorno laboral con un restaurante lleno donde todas las mesas se ocuparon hace 10 minutos: no importa cuántas mesas haya ni cuánto tiempo lleves esperando, nadie consigue mesa hasta que alguien se levanta.

TRABAJO EN EU ESTÁ CONCENTRADO EN LOS “CUELLO AZUL”

Más de un tercio de los empleos creados este año provienen del sector de la salud en Estados Unidos. El sector de la construcción, beneficiado por el auge en la edificación de centros de datos, también ha registrado avances. La manufactura, que perdió puestos el año pasado por la preocupación sobre los aranceles, se ha recuperado. La tasa de desempleo general se mantiene baja, en un 4.1%, registró el WSJ con base al Informe de Empleo de EU.

El panorama no es idéntico para los empleos de cuello blanco (oficinistas, profesionistas, que no requieren esfuerzo físico directo), ya que sus contrataciones suelen ser de menos rotación, precisó WSJ.

DESEMPLEO: TERROR LABORAL O SOBRE LA EXPECTATIVA NO REALIZADA

En términos absolutos, el WSJ encontró que la tasa de desempleo para las personas con título en sus años de mayor productividad laboral (de 25 a 54 años) promedió un 2.7% durante los 12 meses que finalizaron en julio, eso está muy por debajo de la tasa del 3.6% para los trabajadores que solo tienen algunos estudios universitarios, y del 4.7% para quienes únicamente cuentan con un diploma de secundaria.

Por otro lado, cuanto más físico y presencial es el trabajo, más bajo tiende a ser el desempleo según los estándares históricos que analizó Burning Glass Institute. El próspero informe de empleo del viernes pasado reforzó la tendencia: los servicios de alimentación y lugares de bebida sumaron 59 mil empleos en agosto, más de un tercio de los 162 mil puestos creados en la economía estadounidense el mes pasado.

Este panorama se complejiza al tener en cuenta que casi dos millones de estadounidenses llevan al menos medio año fuera del mercado laboral.