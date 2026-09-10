Empresarios mexicanos piden contener deuda y déficit para preservar grado de inversión

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Empresarios mexicanos piden contener deuda y déficit para preservar grado de inversión
    Según la organización, alcanzar acuerdos en estos ámbitos permitiría enviar una señal de confianza dentro y fuera de México ante un ‘entorno económico complejo’. ESPECIAL.
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Dinero
Economía

Localizaciones


México

Además pide ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión fiscal y las redes de facturación falsa

CDMX.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), máxima cúpula del sector privado mexicano, pidió este jueves al Gobierno contener el crecimiento de la deuda y reducir gradualmente el déficit público para preservar el grado de inversión del país, tras la presentación del Paquete Económico para 2027.

El organismo empresarial consideró prioritario mantener la calificación crediticia de México y generar condiciones para acelerar el crecimiento económico, en momentos en que el Ejecutivo plantea sus previsiones de ingresos, gasto y endeudamiento para el próximo año.

TE PUEDE INTERESAR:IMCO detectó que casi 20 de 100 pesos del proyecto de gasto para 2027 podrían ser reasignados en México

En un comunicado, el CCE reconoció “un avance hacia finanzas públicas sostenibles”, pero reclamó un ejercicio más eficiente del gasto público y “soluciones estructurales” para las empresas del Estado.

En materia de ingresos, el sector privado pidió mantener un diálogo técnico con el Gobierno para evaluar el impacto de las medidas incluidas en el paquete económico y procurar que su aplicación sea equitativa.

Asimismo, demandó “reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal”, además de garantizar el acceso a energía y agua, factores que consideró necesarios para impulsar tanto la inversión nacional como la extranjera.

El organismo valoró también los incentivos planteados para las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las que atribuyó el 70 % del empleo en México, y destacó el acuerdo para mantener un mecanismo formal de seguimiento con el Ejecutivo que permita evaluar las medidas y plantear eventuales ajustes.

El CCE sostuvo que Gobierno y empresarios deben buscar un mayor crecimiento económico, al tiempo que se prioriza el gasto social en salud y educación y la inversión en infraestructura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía

Localizaciones


México

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El culpable oficial del fallo educativo

El culpable oficial del fallo educativo
true

Saltillo: CFE y Agsal necesitan mejorar su coordinación
true

POLITICÓN: Jurisprudencia UAdeC: Óscar Nájera vs. Marisol Díaz, ¿quién sucederá a Alfonso Yáñez?
El magistrado sostuvo que la competencia del proceso penal de Flores corresponde a los tribunales de Coahuila.

‘Es un atrevimiento jurídico’: califica Poder Judicial de Coahuila actuación de juez en Hidalgo en caso Tania Flores
El próximo 21 de octubre se tiene contemplado que sea obligatorio este pase turístico.

Pase Turístico sí es inconstitucional: abogados de Nuevo León y Coahuila
Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas.

Saltillo Soccer debuta con triunfo 3-0 en la Copa Promesas ante Club Calor
Trump promete un pago de 5 mil dólares por adulto si los republicanos ganan el Congreso en noviembre; el plan costaría más de 1.2 billones.

‘Dividendo Trump’... promete 5 mil dólares a cada adulto si los republicanos mantienen el control del Congreso en las elecciones de noviembre
Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Marco Rubio critica a la izquierda en América Latina