Empresarios mexicanos piden contener deuda y déficit para preservar grado de inversión

CDMX.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), máxima cúpula del sector privado mexicano, pidió este jueves al Gobierno contener el crecimiento de la deuda y reducir gradualmente el déficit público para preservar el grado de inversión del país, tras la presentación del Paquete Económico para 2027.

El organismo empresarial consideró prioritario mantener la calificación crediticia de México y generar condiciones para acelerar el crecimiento económico, en momentos en que el Ejecutivo plantea sus previsiones de ingresos, gasto y endeudamiento para el próximo año.

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En un comunicado, el CCE reconoció “un avance hacia finanzas públicas sostenibles”, pero reclamó un ejercicio más eficiente del gasto público y “soluciones estructurales” para las empresas del Estado.

En materia de ingresos, el sector privado pidió mantener un diálogo técnico con el Gobierno para evaluar el impacto de las medidas incluidas en el paquete económico y procurar que su aplicación sea equitativa.

Asimismo, demandó “reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal”, además de garantizar el acceso a energía y agua, factores que consideró necesarios para impulsar tanto la inversión nacional como la extranjera.

El organismo valoró también los incentivos planteados para las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las que atribuyó el 70 % del empleo en México, y destacó el acuerdo para mantener un mecanismo formal de seguimiento con el Ejecutivo que permita evaluar las medidas y plantear eventuales ajustes.

El CCE sostuvo que Gobierno y empresarios deben buscar un mayor crecimiento económico, al tiempo que se prioriza el gasto social en salud y educación y la inversión en infraestructura.