Empresas regiomontanas de la BMV despiden a 22 mil 769 empleados en el 1T de 2026

Las empresas regiomontanas Cemex, Femsa y Sigma Foods —que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)— despidieron en el primer trimestre de 2026 a 22 mil 759 trabajadores, de acuerdo con la agencia financiera Economática. Fomento Económico Mexicano (FEMSA) —que realizó más despidos durante el trimestre en cuestión y dueña de las tiendas de conveniencia Oxxo—, despidió a 14 mil 590 personas y se quedó con una plantilla laboral de 93 mil 442 empleados.

Sigma Foods, productora de alimentos refrigerados y congelados, despidió 5 mil 262 empleos o 31.97% con respecto a los empleados del primer trimestre de 2025. Actualmente tiene 11 mil 198 empleados y empleadas. Cementos Mexicanos (Cemex) también reportó bajas laborales ya que pasó de tener 18 mil 671 empleados a 15 mil 754 durante el primer trimestre de 2026, una baja de 2 mil 917 empleos o 15.62%. POSIBLES FACTORES DE “DESTRUCCIÓN DE EMPLEO” Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, aseveró en declaraciones para el medio de comunicación El Economista que “esta destrucción de empleo podría responder de forma directa a una desaceleración de la actividad económica interna, reflejada en la pérdida de calificación y al encarecimiento acumulado de los costos laborales, derivados de los incrementos consecutivos al salario mínimo y las pesadas cargas prestacionales”. En su entrevista con dicho medio, añadió que esta tendencia de optimización laboral persistiría e incluso podría profundizarse en los próximos trimestres.

Finalmente, al abordar el caso de los sectores de consumo masivo e infraestructura, la directiva explicó a El Economista que los recortes obedecen a la necesidad urgente de mitigar choques estructurales en sus cadenas de producción mediante procesos agresivos de automatización y optimización contable (como el uso de la IA). Agregó que la incertidumbre sobre la independencia de la Fed y la aversión al riesgo pueden provocar que las empresas se mantengan estables y priorizar la productividad. (Con información de El Economista)

Publicidad

Temas

Despidos Ia Trabajo

Localizaciones

México

Organizaciones

Cemex Femsa

