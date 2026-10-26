En China, la burbuja de la IA ya ha estallado y puede ser presagio a nivel internacional

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    En China, la burbuja de la IA ya ha estallado y puede ser presagio a nivel internacional
    “No hay excepciones, —dijo el gestor de fondos Wang Zhuo, socio de Shanghai Zhuozhu Investment Managemen— todas las burbujas inevitablemente estallan”. VANGUARDIA

“El mercado de valores evolucionó posteriormente hacia un mercado alcista especulativo y descontrolado y ahora vemos cómo estalla la burbuja”, declaró un especialista

Mientras que las acciones tecnológicas mundiales se tambalean, en China ya se han desplomado a medida que las elevadas valoraciones se derrumban ante la preocupación por la demanda de IA y las restricciones a las exportaciones chinas.

Según la agencia de noticias inglesa Reuters, el colapso provocó el desplome del índice STAR50 continental con una caída del 40% de los líderes en IA y semiconductores en menos de cuatro meses, y la consiguiente pérdida de unos 480 mil millones de dólares en valor de mercado, presagio para los inestables mercados mundiales y un freno a los esfuerzos de China por animar a sus ahorradores a invertir en acciones para financiar el auge de la IA.

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También se ha frenado en seco el alza que desde hace dos años beneficiaba a los mercados de alta tecnología, debido a que las promesas de estímulo económico dispararon las acciones, y ha paralizado el impulso de China para romper con un patrón de auge y caída prolongado e impulsar un mercado alcista lento que ofrezca un rendimiento fiable.

El índice general de valores de primera línea de China (.CSI300) ha caído alrededor de un 20% desde los máximos alcanzados en junio de 2026.

“El mercado de valores evolucionó posteriormente hacia un mercado alcista especulativo y descontrolado”, declaró Dong Baozhen, gestor de fondos con sede en Pekín a Reuters. “Y ahora vemos cómo estalla la burbuja”.

El cambio de tendencia de estos mercados refleja un repunte que alcanzó niveles más altos que los mercados de Occidente o de otras partes de Asia, y se compara con un simple alivio para las acciones de IA estadounidenses, que han liderado una caída histórica del 6% en el Nasdaq hace tres semanas, informó Reuters.

Los operadores de la Bolsa dijeron que los altos precios, los impuestos y la amenaza de que Estados Unidos u otras naciones prohíban los equipos chinos en los centros de datos contribuyeron a la caída de las valoraciones de estas empresas dedicadas a la IA.

EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA CHINAS CAEN

Estas son algunas de las empresas de alta tecnología de China que cayeron en la segunda mitad de 2026:

Unitree — Fabricante de robots

Cambio: Sus acciones se han reducido a la mitad (caída del 50%) desde que empezó a cotizar en agosto.

CXMT — Fabricante de chips

Cambio: Ha perdido más de una cuarta parte de su valor (>25%) en el último mes.

MetaX Circuitos Integrados — Fabricante de chips

Cambio: Sus acciones se han reducido a la mitad (caída del 50%) desde julio (tras haber subido un 700% en su debut el año pasado).

Moore Threads / Tecnología de hilos Moore — Empresa de tecnología

Cambio: Sus acciones se han reducido a la mitad (caída del 50%) desde julio (tras haber subido un 400% en su debut el año pasado).

Zhongji Innolight — Fabricante de componentes ópticos

Cambio: Ha caído aproximadamente un 60% desde sus máximos de junio y julio (en parte por posibles restricciones de Estados Unidos para suministrar a sus centros de datos).

Eoptolink / Tecnología Eoptolink — Fabricante de componentes ópticos

Cambio: Ha caído aproximadamente un 60% desde sus máximos de junio y julio (por la misma razón que Zhongji Innolight).

“TODAS LAS BURBUJAS INEVITABLEMENTE EXPLOTAN”

“No hay excepciones, —dijo el gestor de fondos Wang Zhuo, socio de Shanghai Zhuozhu Investment Managemen— todas las burbujas inevitablemente estallan”.

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El frenesí y sus consecuencias contrastan con el impulso de las autoridades para mejorar la rentabilidad y reducir la volatilidad mediante la represión del apalancamiento y las operaciones de alta frecuencia. Los inversores respaldados por el Estado vendieron durante los repuntes para controlar las ganancias.

Sin embargo, en el continente muchos están considerando otros sectores o incluso valoraciones más bajas antes de convertirse en compradores.

“Al igual que todos los demás fabricantes chinos, (los fabricantes de chips y los proveedores de IA) acabarán inmersos en una guerra de precios”, afirmó Zhuo a Reuters.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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