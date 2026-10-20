México, fuera del top 3 de Latinoamérica en adopción de IA

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    México, fuera del top 3 de Latinoamérica en adopción de IA
    México obtuvo 52 puntos de 100, con más bajas calificaciones en factores habilitantes, investigación, desarrollo y adopción de IA. UNSPLASH

La Cepal ubicó a México en el sitio 8 de entre 20 países en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial

Por la capacidad para adoptar, invertir, investigar, desarrollar y hacer uso de la inteligencia artificial (IA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubicó a México en el sitio 8 de una lista de 20 países en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA).

Ese sitio lo deja fuera de los primeros lugares de la clasificación que segmenta a los países grado de madurez en: pioneros, adoptantes y exploradores.

Se anticipa en México un crecimiento económico anual de 3.7% en septiembre: Inegi

México obtuvo 52 puntos de un total de 100, con las calificaciones más bajas en factores habilitantes, investigación, desarrollo y adopción y con el mejor desempeño en gobernanza, que se refiere a estrategias nacionales de impulso, marcos legales de ciberseguridad, instituciones responsables, entre otros puntos.

Chile, Brasil y Uruguay lograron situarse con más de 60 puntos en los tres primeros lugares, lo que los ubica en el primer segmento, en el de “pioneros”, ya que muestran “un desempeño elevado y relativamente consolidado en infraestructura, talento, investigación, innovación y gobernanza”.

En el segundo segmento de “adoptantes” se ubicó a los países con entre 35 y 60 puntos, por desarrollar capacidades relevantes, pero que mantienen brechas que “limitan un despliegue más amplio de la IA”, ahí se ubica a Colombia, Costa Rica y Argentina, Perú y México, Ecuador, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Trinidad y Tobado, en ese orden.

En el tercer segmento de “exploradores”, se clasificó a los países con menos de 35 puntos, por encontrarse en etapa temprana de desarrollo y tener restricciones en infraestructura, investigación, adopción o gobernanza.

Ahí se ubicaron Paraguay, Jamaica, Cuba, Guatemala, Bolivia, Honduras y Venezuela.

En el documento del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026, la Cepal aseguró que la cobertura de redes móviles y 5G es relevante para el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial.

Siendo los países con mayores cobertura Uruguay, República Dominicana, Brasil, Chile, Guatemala, México, Colombia y Perú.

En cuanto a formación profesional de expertos en IA “la región presenta una media de 12.4 puntos de un total de 100 puntos.

Los que mejor se ubican son: Paraguay, cuyo puntaje es de 28.2 puntos, Brasil con 24.5, Costa Rica 22.6, Colombia 19.6, México 15.8, Trinidad y Tobago 14.6 y Chile 14, todos por sobre el promedio regional.

“En mayo de 2026, Costa Rica mantiene un liderazgo regional excepcional, con una concentración de habilidades de ingeniería en IA”, de más del doble de puntos que Chile y Colombia. En el siguiente grupo están México, Uruguay y Argentina.

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