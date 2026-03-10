En Coahuila bajó el empleo en febrero; presentó una caída de más de nueve mil puestos laborales
Aunque acumulado la entidad mantuvo cifras positivas con un poco más de dos mil 200 empleos formales
En el mes de febrero en Coahuila se presentó una disminución de 9,254 puestos en comparación a enero de este año, aunque en el acumulado los números se mantienen positivos con 2,223 empleos más que en diciembre.
De acuerdo a la cifras del IMSS, Coahuila cerró febrero 2026 con 842,281 puestos de trabajo, los que comparados a los 851,535 de enero de este año, generó esa variación de -9,254 puestos de trabajo entre un mes y otro.
Sin embargo, al comparar las cifras de febrero contra los 840,058 puestos de trabajo que se tenían en la entidad a diciembre 2025, entonces se tiene en el acumulado un saldo positivo de 2,223 empleos en la entidad.
UN 38% DE EMPLEADORES AUMENTARÁN SUS PLANTILLAS
Para el segundo trimestre del año, un 38% de los empleadores de la Región Norte (Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas) contemplan aumentar sus plantillas según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.
De acuerdo a ella, para el 2T26 en la Región Norte se mantiene una Tendencia Neta de 11%, donde un 38% de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de talento, un 27% reducirlos, un 33% no espera hacer cambios y el 2% restante no sabe si hará cambios durante el segundo trimestre del año.
Cabe destacar que la Tendencia Neta de 11% que se reportó en la Región Norte, es inferior a la nacional que fue de 41%.
En el caso de los sectores, es el de Construcción y Bienes Raíces los que presentan el mayor dinamismo, con una tendencia neta de empleo de 53%, reflejando el impulso de nuevos proyectos de infraestructura e inversión inmobiliaria.
En el caso del sector automotriz, se reporta una expectativa más moderada, con una tendencia de solo 17% y es el único que experimenta una ligera desaceleración en comparación con el trimestre anterior.