En Coahuila bajó el empleo en febrero; presentó una caída de más de nueve mil puestos laborales

En el mes de febrero en Coahuila se presentó una disminución de 9,254 puestos en comparación a enero de este año, aunque en el acumulado los números se mantienen positivos con 2,223 empleos más que en diciembre.

De acuerdo a la cifras del IMSS, Coahuila cerró febrero 2026 con 842,281 puestos de trabajo, los que comparados a los 851,535 de enero de este año, generó esa variación de -9,254 puestos de trabajo entre un mes y otro.

Sin embargo, al comparar las cifras de febrero contra los 840,058 puestos de trabajo que se tenían en la entidad a diciembre 2025, entonces se tiene en el acumulado un saldo positivo de 2,223 empleos en la entidad.

UN 38% DE EMPLEADORES AUMENTARÁN SUS PLANTILLAS

Para el segundo trimestre del año, un 38% de los empleadores de la Región Norte (Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas) contemplan aumentar sus plantillas según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

De acuerdo a ella, para el 2T26 en la Región Norte se mantiene una Tendencia Neta de 11%, donde un 38% de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de talento, un 27% reducirlos, un 33% no espera hacer cambios y el 2% restante no sabe si hará cambios durante el segundo trimestre del año.

Cabe destacar que la Tendencia Neta de 11% que se reportó en la Región Norte, es inferior a la nacional que fue de 41%.

En el caso de los sectores, es el de Construcción y Bienes Raíces los que presentan el mayor dinamismo, con una tendencia neta de empleo de 53%, reflejando el impulso de nuevos proyectos de infraestructura e inversión inmobiliaria.

En el caso del sector automotriz, se reporta una expectativa más moderada, con una tendencia de solo 17% y es el único que experimenta una ligera desaceleración en comparación con el trimestre anterior.