En Coahuila la producción de autopartes alcanzó 11,847 mdd

La producción de autopartes en Coahuila llegó a los 11,847 millones de dólares durante el periodo enero-agosto de este año, lo que representó el 15.0% del total nacional y con ello, mantiene el liderato en el ranking de producción de autopartes en el país.

De acuerdo a la industria Nacional de Autopartes (INA), en el periodo enero-agosto, el valor de la producción nacional de autopartes alcanzó los 78,830 millones de dólares, lo que representó una contracción de -5.47%, aunque también fue una mejora respecto a la caída del -7.15 registrada en meses anteriores.

En agosto, el valor mensual de la producción fue de 10,189 millones de dólares, superando el promedio del periodo de 9,854 millones de dólares, lo que confirma una recuperación gradual impulsada por la estabilidad del mercado automotor en América del Norte.

El Top 5 en la producción de autopartes lo integran, después de Coahuila, Guanajuato con 10,787 millones de dólares (13.7% de participación), Nuevo León con 10,408 millones de dólares (13.2%), Chihuahua con 6,908 millones de dólares (8.8%) y Querétaro con 6,191 millones de dólares (7.8%) y entre estos cinco estados, aportaron el 58.5% del total nacional.

Por regiones, la Zona Norte aportó en la producción de autopartes el 43.9% (34,657 millones de dólares), la Zona Bajío el 35.9% (28,356 mdd) y la Zona Centro el 15.2% (12,014 mdd).

Aunque la estructura en la producción de autopartes es diversificada, cinco grupos concentran el 53% del total como son las partes eléctricas 19.2% (15,144mdd), transmisiones y embragues 9.8% (7,758 mdd); telas, alfombras y asientos 9.1% (7,138 mdd), partes de motor 8.1% (6,392 mdd) y sistemas de suspensión y dirección 6.8% (5,33 mdd).

El mercado de Estados Unidos sigue como un factor determinante para la industria mexicana, en agosto las ventas de vehículos en ese país crecieron 6.38% respecto a julio, alcanzando 1,459,369 unidades, mientras que la producción acumulada de enero-agosto fue de 6,781,204 vehículos, apenas 2.58% menor que en 2024.