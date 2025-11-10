En Coahuila la producción de autopartes alcanzó 11,847 mdd

Dinero
/ 10 noviembre 2025
    En Coahuila la producción de autopartes alcanzó 11,847 mdd
    A nivel nacional las autopartes de mayor fabricación en el país son partes eléctricas; transmisiones, embragues y sus partes, entre otros más. FOTO: ESPECIAL.

El estado mantiene el liderato en el ranking de producción de autopartes en el país

La producción de autopartes en Coahuila llegó a los 11,847 millones de dólares durante el periodo enero-agosto de este año, lo que representó el 15.0% del total nacional y con ello, mantiene el liderato en el ranking de producción de autopartes en el país.

De acuerdo a la industria Nacional de Autopartes (INA), en el periodo enero-agosto, el valor de la producción nacional de autopartes alcanzó los 78,830 millones de dólares, lo que representó una contracción de -5.47%, aunque también fue una mejora respecto a la caída del -7.15 registrada en meses anteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Debido a los aranceles, beneficio neto de Toyota cayó un 7% en abril-septiembre

En agosto, el valor mensual de la producción fue de 10,189 millones de dólares, superando el promedio del periodo de 9,854 millones de dólares, lo que confirma una recuperación gradual impulsada por la estabilidad del mercado automotor en América del Norte.

El Top 5 en la producción de autopartes lo integran, después de Coahuila, Guanajuato con 10,787 millones de dólares (13.7% de participación), Nuevo León con 10,408 millones de dólares (13.2%), Chihuahua con 6,908 millones de dólares (8.8%) y Querétaro con 6,191 millones de dólares (7.8%) y entre estos cinco estados, aportaron el 58.5% del total nacional.

Por regiones, la Zona Norte aportó en la producción de autopartes el 43.9% (34,657 millones de dólares), la Zona Bajío el 35.9% (28,356 mdd) y la Zona Centro el 15.2% (12,014 mdd).

Aunque la estructura en la producción de autopartes es diversificada, cinco grupos concentran el 53% del total como son las partes eléctricas 19.2% (15,144mdd), transmisiones y embragues 9.8% (7,758 mdd); telas, alfombras y asientos 9.1% (7,138 mdd), partes de motor 8.1% (6,392 mdd) y sistemas de suspensión y dirección 6.8% (5,33 mdd).

El mercado de Estados Unidos sigue como un factor determinante para la industria mexicana, en agosto las ventas de vehículos en ese país crecieron 6.38% respecto a julio, alcanzando 1,459,369 unidades, mientras que la producción acumulada de enero-agosto fue de 6,781,204 vehículos, apenas 2.58% menor que en 2024.

Temas


Sector Automotriz
Economía
finanzas

Localizaciones


Coahuila

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Emanuel Olache, explicó que las variaciones de temperatura y el uso de calentadores domésticos influyen en el aumento de días con mala calidad del aire durante la temporada invernal.

Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo
Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas.

Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío.

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas.

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, destacó que la entidad solo cuenta con tres proyectos federales en el Presupuesto de Egresos 2026, por lo que será necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno estatal y el Congreso local.

Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales
La Sedu de Coahuila recuerda que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y no permiten titularse ni continuar con posgrado.

Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo
true

POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila
Un atolototote

Un atolototote